Мир с Россией возможен. Когда снимать санкции?

В последние дни Россия сменила тактику ведения боевых действий и переговоров, способных привести к заключению перемирия, а то и мирного договора с Украиной. Отказавшись (по крайней мере официально) от немедленной массированной атаки на несколько крупнейших городов, включая Киев, Харьков, Чернигов, Одессу, российская армия начала отводить изрядно потрепанные дивизии из северных районов Украины на территорию Беларуси и России.

При этом продолжаются атаки на юге и востоке Украины: возможно, с тем, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, нанести украинским войскам поражение в районе Николаева и открыть возможность наступления на Днепр или в сторону Одессы. Продолжается концентрация войск и в пограничных российских регионах, включая Курскую область. При этом российское командование вполне может вернуться к идее окружения Киева после ротации потерявших дееспособность соединений. Бои на ближайших подступах к Киеву продолжаются.

Состоявшиеся в Стамбуле 29 марта переговоры российской и украинской делегаций дали многим надежду на начало деэскалации кризиса. Их позитивно оценили и украинские, и российские власти, и МИД Турции. Но удовлетворены переговорами лишь чиновники. Многие украинские эксперты опасаются, что перемирие лишь позволит России подготовиться к новым атакам (российские тоже призывают не обольщаться: Путин любит обманные маневры). Вдобавок в России перспектива перемирия не радует сторонников войны: они ждут усиления атак и надеются на осуществление заявленных планов по "демилитаризации и денацификации” Украины. Понимая все это, американские власти призвали оценивать перспективы мирного соглашения со скепсисом, отметив, что признака отвода войск к границам по состоянию на 24 февраля 2022 они не видят.

В Стамбуле украинская делегация предложила после отвода войск к границам 24 февраля заключить мирное соглашение по схеме "гарантии безопасности в обмен на нейтралитет". Украина предложила, чтобы в случае внешней агрессии страны-гаранты (ими могут стать США, Великобритания, Франция, Китай, Россия, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль) оказали Украине военную помощь и обеспечили над территорией Украины бесполетную зону. Идея в том, чтобы получить поддержку НАТО, не будучи по факту ее членом. В обмен Украина гарантирует России нейтралитет, не размещая на своей территории иностранные войска и военные базы, не вступая в военные союзы, отказавшись от производства и размещения оружия массового поражения и т.д.

По проекту соглашения, предложенного Украиной, страны-гаранты (включая Россию) должны поддержать вступление Украины в ЕС. Это важно: в 2013 даже намерение Украины заключить соглашение о торговой ассоциации с ЕС вызывало в Москве истерику. Далее, соглашение фиксирует старт 15-летних двухсторонних переговоров о статусе Крыма. На это время страны-участницы обязуются не применять там военную силу. Фактически это означает, что Украина не будет отвоевывать Крым с опорой на помощь стран-гарантов, большинство из которых считают полуостров территорией, оккупированной Россией.