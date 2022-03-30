Мир с Россией возможен. Когда снимать санкции?
Мирные переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся 29 марта в Стамбуле, вызывают у многих надежду на скорое окончание войны. Однако прекращение боевых действий еще не должно стать поводом для отмены санкций в отношении России. Пересмотр санкционной политики может быть связан только с участием России в восстановлении Украины, ее уходом из непризнанных государств и началом демократизации в самой России.
В последние дни Россия сменила тактику ведения боевых действий и переговоров, способных привести к заключению перемирия, а то и мирного договора с Украиной. Отказавшись (по крайней мере официально) от немедленной массированной атаки на несколько крупнейших городов, включая Киев, Харьков, Чернигов, Одессу, российская армия начала отводить изрядно потрепанные дивизии из северных районов Украины на территорию Беларуси и России.
При этом продолжаются атаки на юге и востоке Украины: возможно, с тем, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, нанести украинским войскам поражение в районе Николаева и открыть возможность наступления на Днепр или в сторону Одессы. Продолжается концентрация войск и в пограничных российских регионах, включая Курскую область. При этом российское командование вполне может вернуться к идее окружения Киева после ротации потерявших дееспособность соединений. Бои на ближайших подступах к Киеву продолжаются.
Состоявшиеся в Стамбуле 29 марта переговоры российской и украинской делегаций дали многим надежду на начало деэскалации кризиса. Их позитивно оценили и украинские, и российские власти, и МИД Турции. Но удовлетворены переговорами лишь чиновники. Многие украинские эксперты опасаются, что перемирие лишь позволит России подготовиться к новым атакам (российские тоже призывают не обольщаться: Путин любит обманные маневры). Вдобавок в России перспектива перемирия не радует сторонников войны: они ждут усиления атак и надеются на осуществление заявленных планов по "демилитаризации и денацификации” Украины. Понимая все это, американские власти призвали оценивать перспективы мирного соглашения со скепсисом, отметив, что признака отвода войск к границам по состоянию на 24 февраля 2022 они не видят.
В Стамбуле украинская делегация предложила после отвода войск к границам 24 февраля заключить мирное соглашение по схеме "гарантии безопасности в обмен на нейтралитет". Украина предложила, чтобы в случае внешней агрессии страны-гаранты (ими могут стать США, Великобритания, Франция, Китай, Россия, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль) оказали Украине военную помощь и обеспечили над территорией Украины бесполетную зону. Идея в том, чтобы получить поддержку НАТО, не будучи по факту ее членом. В обмен Украина гарантирует России нейтралитет, не размещая на своей территории иностранные войска и военные базы, не вступая в военные союзы, отказавшись от производства и размещения оружия массового поражения и т.д.
По проекту соглашения, предложенного Украиной, страны-гаранты (включая Россию) должны поддержать вступление Украины в ЕС. Это важно: в 2013 даже намерение Украины заключить соглашение о торговой ассоциации с ЕС вызывало в Москве истерику. Далее, соглашение фиксирует старт 15-летних двухсторонних переговоров о статусе Крыма. На это время страны-участницы обязуются не применять там военную силу. Фактически это означает, что Украина не будет отвоевывать Крым с опорой на помощь стран-гарантов, большинство из которых считают полуостров территорией, оккупированной Россией.
Готовиться к новой атаке, добившись ослабления затянутой на шее российской экономики петли санкций – это было бы для Путина идеальным вариантом.
Судьба Д/ЛНР из переговоров неясна. Очевидно, Украина хотела бы полного освобождения этих территорий, а российские власти – полной оккупации Донецкой и Луганской областей вместе с частью Херсонской области и Запорожья (сухопутный коридор из Крыма в Донбасс). Это сделает Азовское море "внутренним" морем России и непризнанных территорий по ее краям. Похоже, именно для решения этой задачи часть населения южных территорий Украины, включая Мариуполь, была депортирована в Россию.
Дипломатические успехи и снижение интенсивности боевых действий придали сил европейским бизнесменам и политикам, выступающим за то, чтобы поскорее вернуться в отношениях с Россией к business as usual. Например, по сообщению Bloomberg, президент германской ассоциации химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что в случае прекращения импорта энергоносителей из России в течение нескольких недель вынуждены будут остановиться энергоемкие химические, сталелитейные и бумажные производства. Тревогу германских промышленников несложно понять: больше половины газа и более трети нефти Германия получает из России.
Европа пока не присоединилась к американскому отказу от покупки российских энергоносителей. Сейчас европейские промышленники, банкиры и политики обсуждают, как ответить на требование Владимира Путина оплачивать российские энергоресурсы рублями. Это позволило бы России обойти часть санкционных ограничений на распоряжение валютой. Перспектива мирного соглашения должна придать силы европейским "друзьям Путина", которые хотели бы продолжить торговые отношения с Россией, невзирая на войну.
Изменение позиции России вызвано как стойкостью украинской армии и народа, так и консолидированной поддержкой, которую оказывают Украине развитые страны. Введенные против России санкции и отказ множества западных компаний вести бизнес с Россией несопоставимы по силе воздействия с "беззубыми" санкциями, введенными после аннексии Крыма в 2014 году. Они не помешали Путину приготовиться к нынешней войне.
Но предположим на минуту, что переговоры увенчаются успехом, боевые действия будут прекращены, и стороны заключат мирное соглашение. Означает ли это, что западные страны могут снимать введенные в этом году против России санкции, возвращаясь к предвоенному состоянию дел?
Это было бы большой ошибкой. Путин больше любит спецоперации, чем войны. Усыпить бдительность противника, а потом внезапной атакой извне и изнутри изменить положение дел в свою пользу – такая стратегия нравится ему намного больше, чем обстрел ракетами жилых кварталов. Сделать вид, что спецоперация закончена, зафиксировать достигнутые территориальные приобретения (других успехов не наблюдается) и готовиться к новой атаке, добившись ослабления затянутой на шее российской экономики петли санкций – это было бы для Путина идеальным вариантом.
Именно поэтому сейчас западным странам пора начинать думать о согласованной санкционной политике. Ключевые вопросы здесь – какие еще санкции нужны, если война продолжится, и какими могут быть условия снятия введенных в феврале-марте 2022 санкций, если Россия прекратит войну. Теперь, когда российская стратегия для всего мира стала значительно более прозрачной, чем это было в 1990-2010 годах, есть все условия для осмысленной санкционной политики, направленной на принуждение России к игре по правилам. И это должны быть правила, принятые в глобальном сообществе, а не правила, которые российская власть установила сама для себя.
Прекращение боевых действий и возврат к границам 24 февраля 2022 – совершенно недостаточное условие для снятия санкций, то есть возврата экономики к довоенному миру. Необходимо также выполнение ряда других условий.
Во-первых, Россия должна участвовать в ликвидации последствий той чудовищной войны, которую она развязала в Украине. Она должна понести ответственность за колоссальный ущерб, нанесенный экономике Украины. Погибло множество людей, разрушены города, инфраструктурные и промышленные объекты. Арестованные за рубежом международные резервы России или их часть могут быть направлены на эти цели. Послевоенное восстановление Украины будет, в основном, финансироваться странами, гарантирующими ее безопасность. Россия будет включена в их число. Но как причина жертв и разрушений, Россия, очевидно, должна будет сделать пропорционально больший вклад в восстановление, чем другие страны. Готовность понести это бремя – хороший индикатор для снятия части санкций. А термины не важны: этот вклад можно называть не репарациями, а финансированием восстановления Украины.
Во-вторых, санкции не могут быть снять до тех пор, пока в России не начнется полноценная демократизация. Война в Украине стала следствием трансформации политического режима в России. От электорального авторитаризма он сдвинулся в сторону диктатуры. Запрет независимых медиа и соцсетей, многолетнее нарушение прав человека, фактический запрет политических партий, свободы выражения мнений, отсутствие свободы выбора, – если бы не все это, российское общество могло бы оказать войне серьезное сопротивление. В 2022 году этого сопротивления не случилось: Путин контролирует силовиков, а силовики контролируют, по сути, все сферы жизни страны, включая экономику, образование и культуру. За антивоенный протест россияне попадают в тюрьму, лишаются работы, платят существенные штрафы.
Поэтому условием снятия санкций должно стать начало трансформации российской политической системы: освобождение политзаключенных, начиная с Алексея Навального, отмена репрессивного законодательства, реформа политической системы, суда, силовых структур, восстановление свободы выбора, – полноценное начало демократизации.
Разумеется, не приходится рассчитывать на то, что российские власти будут готовы предпринять подобные шаги сейчас, весной 2022 года. Но важно, чтобы страны, которые ввели против России санкции и которые готовы выступить гарантами безопасности Украины, одновременно выступили гарантами демократизации (настоящей, а не имитационной, как в начале 1990-х) самой России. Только тогда Россия перестанет превращать окружающие ее территории в зоны бедствия и бедности типа Абхазии, Донбасса и Приднестровья.
Прекращение боевых действий и возврат к границам 24 февраля 2022 – совершенно недостаточное условие для снятия санкций.
Наконец, санкции должны касаться и поведения России в отношении непризнанных и конфликтных территорий. Последние годы сделали явной российскую стратегию: используя внутренние "линии раскола" в других странах, поддерживать и разжигать конфликты, максимизируя противостояние внутри других стран. В Грузии и Молдавии это привело к появлению непризнанных государств – Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. Первые два примера показывают, что тактика России в 2014 и последующие годы, которая привела к появлению Д/ЛНР, фактически использовалась с начала 1990-х. Теперь, когда эта тактика понятна и может быть описана в деталях, есть возможность предпринять таргетированные действия с целью ее недопущения. В противном случае она будет воспроизводиться и в будущем. При наличии достаточных возможностей, Россия в 1990-х создала бы свои прокси-государства не только на территориях Грузии и Молдавии, но и в странах Балтии: некоторый потенциал к этому был. А сейчас Россия может не ограничиваться признанием Д/ЛНР (в границах Донецкой и Луганской областей), но и попытаться создать подобные образования в захваченных в феврале-марте 2022 украинских городах. Условием полного снятия санкций должно быть поэтапное устранение российской поддержки "сепаратистских" сил и территориальных образований.
Санкции, введенные в связи с активностью России в Крыму и Донбассе, не должны сниматься, пока территориальные споры не будут урегулированы с обеих сторон.
Одновременно разработкой условий для снятия санкций в будущем, необходимо продумать механизм их таргетирования. Речь не о том, чтобы вернуть российским гражданам возможность пользоваться за рубежом картами Visa и Mastercard. Для мирового сообщества важно, чтобы как можно большее число россиян осознало последствия действий своего государства, а в этом отношении ограничения на распоряжение средствами весьма эффективны. Беспокоит другое: из-за санкций крупные международные фармацевтические компании заявили о прекращении инвестиций в свои российские заводы.
Продажа России лекарств при этом не останавливается (исключая запрет на экспорт, введенный американской Eli Lilly). Однако удар по конечным потребителям лекарств оказался тройным: 1) приостановка работы заводов иностранных компаний в России снижает насыщение рынка; 2) ажиотажный спрос российских потребителей разгоняет дефицит; 3) неуклюжее госрегулирование (разрешение производства некоторых препаратов в России без разрешения правообладателя и без выплаты компенсации, если лекарство придумано в недружественной стране) заставит западные фармкомпании обходить российский рынок стороной. Вдобавок новые поставки лекарств затруднены логистическими трудностями, а их производство в России – недостатком картона для упаковки. Вероятно, санкции могут быть таргетированы так, чтобы фармацевтическая промышленность в меньшей степени попадала под удар.
Рано или поздно боевые действия в Украине будут остановлены. Очень важно, чтобы к моменту, когда это произойдет, западные страны и Украина достигли согласованного понимания того, как и в каком порядке будут отменяться санкции, введенные в 2022 году. Они вводились в связи с войной в Украине. Но полная отмена санкций должна быть связана с участием России в восстановлении Украины, уходом из непризнанных государств и началом демократизации в самой России.
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