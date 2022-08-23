Цена мира и свободы: шесть месяцев с начала войны в Украине

Сергей Гузь, журналист

Когда полгода назад началось масштабное вторжение России в Украину, то казалось, что самым трудным для нас испытанием будет война. Но теперь становится понятно, что настоящие испытания могут лежать не только в военной сфере. Сможет ли народ Украины сохранить приверженность демократии, правам человека и всему тому, что мы называем "европейскими ценностями"?

Вопрос отнюдь не риторический. Почти 60% украинцев считают, что "сильный лидер" сейчас важнее, чем приверженность демократической системе. Сторонников последней оказалось всего 14% . А ведь всего год назад сторонников "сильной руки" было вдвое меньше, а сторонников "демократии" почти втрое больше.

Первыми жертвами "сильной руки" военного времени стали оппозиционные СМИ и диссиденты. Их голоса исчезли из информационного пространства практически без боя. Выжившие телеканалы опального олигарха и экс-президента Петра Порошенка не в счет – туда никого "чужого" попросту не пускают.

Все остальные влиятельные телеканалы власть собрала под зонтиком "Единого марафона", установив не только контроль, но и тотальное влияние на информационную политику в стране.

"Сторожевые псы демократии", как раньше можно было называть журналистов в Украине, замолчали, как и диссиденты – а это всегда соблазн для тех, кому мешает демократия. Сегодня, прикрываясь последствиями войны, тяжелым положением миллионов украинцев, отчаянно нуждающихся в работе и средствах существования, власти принимают законы, урезающие трудовые права этих самых украинцев. Но вы не услышите "в телевизоре" какой-либо серьезной дискуссии или критики принятых законов. Даже той, которая официально озвучена нашими международными партнерами, включая Европейский Союз, куда мы так стремимся.

Оказалось, что вслед за диссидентами и журналистами, также легко можно заткнуть рты и профсоюзам. Нет, формально они могут протестовать где-то в соцсетях или на своих сайтах в Интернете. Но не более. Ведь забастовки и акции протеста в военное время запрещены.

Тем временем в парламенте готовятся еще большие ограничения для свободы СМИ. И вот уже упомянутый соцопрос КМИС показывает, что 60% опрошенных украинцев готовы поддержать усиление контроля государства и над интернетом.

Одерживая победы и сдерживая врага на военных фронтах, мы постепенно сдаем свой демократический фронт. Хочется верить, что лишь временно, а не навсегда.