Убийство, которое потрясло Памир

В середине мая таджикские власти усилили наступательную операцию в Горном Бадахшане — провинции на границе с Афганистаном, занимающей восточную часть страны. Наступление началось с убийства человека, которого я хорошо знала — Мамадбокира Мамадбокирова — известного среди местных как полковник Бокир.

Голос полковника имел большое влияние в Горном Бадахшане со времен гражданской войны, сотрясавшей страну между 1992 и 1997 годами. Будучи военным командиром таджикских памирцев в военное и послевоенное время, Бокир был переведен в пограничные силы страны в рамках соглашения о распределении власти между субэтническими группами, воевавшими друг с другом всего за несколько лет до того.

Соглашение о послевоенном примирении сохранило автономный статус Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в составе Таджикистана — статус, который существовал еще до образования Таджикской Советской Социалистической Республики в 1929 году.

До убийства полковника Бокира и последовавших за ним массовых арестов в Хороге, столице ГБАО, процветало одно из самых ярких независимых гражданских обществ в Центральной Азии. Сегодня оно систематически уничтожается.

Я познакомилась с полковником Бокиром в 2010 году, когда приехала исследовать неподконтрольные государству организации и объединения Горного Бадахшана и одноименной провинции Бадахшан в Афганистане, граничащей с южной окраиной ГБАО. Мы обсуждали характерные для региона проблемы наркомании и безработицы, а также усилия Бокира по развитию молодежных программ и его роль как общественного лидера в местном сообществе. Позже мне удалось заслужить уважение полковника и, что особенно важно, его покровительство.