"В конце февраля все высказались, но с начала марта заткнулись"

По факту оставшиеся международные контакты продолжают держаться почти исключительно на личной мотивации, связях и репутации отдельных ученых.

Павел [имя изменено], сотрудник одной из ведущих IT-лабораторий, часто работал над статьями вместе с учеными из Европы и США. В первые дни после 24 февраля он не был уверен в том, что иностранные коллеги продолжат общение: "Одному я написал, что почувствовал, словно проснулся немцем в 1939 году. Но все наши зарубежные коллеги сказали нам слова сочувствия и поддержки. У меня не было ситуаций, чтобы кто-то отказывался идти с нами на контакт из-за того, что мы русские".

При этом, по словам Павла, твиты со ссылками на статьи российских ученых – и на его собственные, и на статьи коллег – периодически получают негативные комментарии от проукраинских пользователей. "Могут написать "You are a war criminal", "Have you seen photos of the Bucha's massacre?" даже человеку, активно выступавшему против войны. Но проблем в международном научном сообществе на личном уровне пока не возникает", – говорит Павел.

"Лаборатория продержится не дольше года"

Научная изоляция, впрочем, касается не только связей в области, которую принято называть "человеческим капиталом". Страдают не только связи между людьми, формальные и неформальные, но и все другие формы научного обмена и накопления знаний. Например, доступ к статьям в международных журналах, утерянный из-за войны, не помогут восстановить даже пиратские ресурсы: они уже не пополняются новыми публикациями. Ученым, оставшимся в России, приходится просить коллег за границей скачивать и присылать новые статьи. Прерывание грантов также сказывается на финансировании экспедиций, полевых исследований и на доступе к лабораторным материалам.

Многие материалы и реагенты, необходимые для молекулярных исследований, производятся в западных странах и больше не поставляются в Россию. Сейчас исследователям остается только использовать запасы и рассчитывать на плохие российские и китайские аналоги, про качество которых пока еще рано говорить. По словам одного из собеседников oDR – биолога в крупном российском вузе – существующих запасов лабораториям может хватить еще на год, а дальше — неизвестность. Так называемый "параллельный импорт" частично сможет компенсировать отсутствие необходимых материалов, но для этого нужно будет отдельное финансирование, на которое никто даже не рассчитывает.