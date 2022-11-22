"В конце февраля все высказались, но с начала марта заткнулись"

Руководство многих вузов при этом пытается регулировать высказывания ученых не только в аудиториях и в публикациях, но и в интернете. "Нас предупредили, чтобы мы ничего не писали в соцсетях. Знаю, что в марте отчислили нескольких студенток за антивоенные посты в Instagram, но сам по себе казус такой политической активности в моем бывшем университете – это факт необычный", – говорит экономист Константин.

Глеб Яровой подтверждает: судя по его исследованию, увольнения или отчисления за открытые высказывания пока не распространены. Дело скорее в растущей самоцензуре:

"Давление сверху не слишком изменилось. В том же ПетрГУ достаточно много высказавшихся против войны: преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники. И, насколько я знаю из интервью, никого не наказали. Но при этом люди напрямую говорят, что больше ничего не пишут в соцсетях. В конце февраля все высказались, но с начала марта все заткнулись".

Подобная самоцензура ведет к тому, что протест выражается символическими жестами. "Высказывания непосредственно в научных публикациях у нас невозможны, но недавно была забавная ситуация: одна исследовательница в своей статье перекрасила все графики в желто-голубой цвет, и никто не возражал", – говорит сотрудница МФТИ Эрика Гроссфельд.

"Полунеформальная установка не сотрудничать с иностранцами"

Университет, как и бизнес, не может жить в изолированном пространстве. Контакты российских вузов с иностранными научными школами еще до войны стали обрастать все большими трудностями – камнем преткновения, по мнению представителя Свободного Университета в Берлине (Freie Universität Berlin) Тобиаса Стюдеманна, уже тогда стали именно разногласия в понимании академических свобод.

По словам Стюдеманна, согласовывать совместные международные проекты – в частности, программы двойных дипломов – стало сложнее в последние годы. Стюдеманн вспоминает Лукаса Латца, студента Свободного Университета, проявившего свою политическую позицию в ходе исследования экоактивизма на Шиесе, в Красноярске и Челябинске. Латц брал интервью у экоактивистов, ходил на заседания суда по делу "Сети", открыто высказывал свои политические взгляды на митингах, о чем писал в немецкую газету Jungle World. Три с половиной года назад его отчислили из принимающего в России университета, запретив ему въезд в страну на пять лет (впоследствии это решение суда было успешно оспорено). Официальной причиной послужило написание статьи – якобы Лукас Латц осуществлял в России трудовую деятельность, нарушив тем самым условия студенческой визы, по которой он пребывал в стране.

Российско-финские научные связи до и после начала полномасштабной войны с Украиной. | График: Глеб Яровой. Публикуется с разрешения автора.

После этого случая партнерские программы немецкого и российского университета не закрылись, но немецкая сторона решила включить механизм решения подобных разногласий в новые договоры. Кроме того, сам Свободный Университет стал серьезнее готовить своих студентов к тому, что участие в программах с Россией может подразумевать определенное ограничение академических свобод. Сотрудники университета объясняли студентам, что во время пребывания в России им, возможно, придется идти на компромиссы и готовили их к тому, как на месте согласовывать темы исследовательских проектов.

И все же, несмотря на подобные истории, до войны западные университеты еще поддерживали отношения с российскими вузами. С февраля 2022 года сотрудничества со стороны западных учреждений были почти полностью приостановлены.

Так, до войны Высшая школа менеджмента СПбГУ имела свыше 90 партнерских бизнес-школ по всему миру. Сейчас число таких школ упало более чем в два раза, и ВШМ решила налаживать связи с Африкой. Кроме того, учреждение прерывает отношения с преподавателями-иностранцами.

По словам сотрудницы ВШМ Светланы [имя изменено], в некоторых случаях люди уходили сами – их основные работодатели указывали им разорвать контракты с российскими вузами. В других случаях инициатива исходила с российской стороны. "По причине полунеформальной установки от нашего университета не сотрудничать с иностранцами, особенно из недружественных стран", – говорит Светлана. Некоторые при этом держались до последнего: по словам Светланы, двое немецких преподавателей довели свои курсы до конца вопреки отсутствию оплаты из-за банковских ограничений и несмотря на давление со стороны своих университетов в Германии.