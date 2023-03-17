Местное самоуправление в изгнании. Как война и репрессии разрушили мечту о низовой демократии

"Мы долго блокировали стройку храма в местном парке, пока были депутатами. Как только (после сентябрьских выборов) состав совета поменялся, приехала техника и территорию огородили забором", – приводит пример Александр Замятин, теперь позиционирующий себя как активный житель Зюзино.

О том же говорит и районный активист Павел.

"Депутаты поддерживали нас по многим вопросам – и по кинотеатру (речь – о сносе кинотеатра "Улан-батор", вызвавшем протесты – прим. ред.), и по строительству метро, и по реновации, и по капремонту. Хотя у мундепов и мало полномочий, люди понимали, что есть депутаты, которые их не проигнорили. При "едросах" жители остались один на один с капремонтом. Никто не оказывает им юридической поддержки. Депутат-назначенец не будет этим заниматься", – убежден москвич.

Что дальше?

Если раньше "социальщики" могли рассчитывать на более снисходительное отношение властей, чем "политики", то теперь разгоняют даже такие безобидные собрания, как домовой сход, посвященный смене управляющей компании или общественные слушания о строительстве завода.

Поэтому самой распространенной формой "протеста" в последнее время являются уже не митинг или сход, а челобитная. Будет ли так и дальше, пока сказать сложно.

"До 2022 года такие общественные кампании рано или поздно дозревали до того, что борьба идёт не за один конкретный парк или лес, [а за системные изменения в городской политике]. Теперь, когда путь политической борьбы перекрыли – они, по сути, бесперспективны. Однако, может быть, их будет становиться больше, так как на фоне масштабных экономических трудностей государству всё сложнее справляться со своими социальными обязательствами. В активизм придут новые люди без [политического] бэкграунда. Возможно, они привнесут новый взгляд на вещи", – надеется Замятин.

Возможность "действовать локально", ограничивая себя неполитическими темами, будет всегда, уверен Владимир Волохонский. Война подкосила не её, а веру в то, что подобные действия могут привести к глобальным политическим изменениям.

Виталий Боварь думает иначе. По его мнению, даже без шансов победить на выборах политактивисты должны консолидировать горожан на почве местных проблем.

"Если кто-то возьмет на себя риск этим заниматься, это позволит оппозиции накапливать политический капитал. Доверие людей – важный ресурс", – убежден собеседник openDemocracy.