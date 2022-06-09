По сравнению с ситуацией 8 лет назад, сейчас намного больше беженцев, поэтому и система помощи сейчас сложилась намного более серьезная – и по составу, и по структуре. Но и положение, в котором люди оказываются сейчас, намного более тяжелое, чем тогда, особенно с документами. Мы столкнулись с такой неожиданной проблемой – в Украине очень развит электронный документооборот, а наши чиновники пользуются им ограничено, у нас уважают бумажки. И даже если у украинцев есть полный набор электронных копий своих документов, они в России не могут ничего получить, и не могут никуда добраться. Тогда эту функцию берем на себя мы, волонтеры – перевозим людей, помогаем получить хотя бы какие-то справки.

Единственный вариант для человека вообще без документов, это получить в МВД справку об установлении личности иностранного гражданина, с этой справкой чаще всего из России выпускают. Но нередко людям говорят – ждите 3 месяца, где и на что ждать – непонятно, и мы стараемся помочь найти жилье, работу или какие-то средства на жизнь.

И получается, что времени и сил на то, чтобы осознать происходящее с нами, со страной, практически не остается. Отвечать на вопрос: "зачем?" я разучилась, но иногда пишу в фейсбуке посты, в которых пытаюсь объяснить себе и другим мысли, чувства, описать свое состояние. Пишу, что каждое утро открываю глаза и начинаю решать миллион логистических и нестандартных задач, а каждый вечер засыпаю вместе с телефоном. Потому что я совершенно осознанно осталась в России жить и работать – когда-то давно решила, что мое дело помогать тем, кто здесь бьется лбом о бетонную стену.

Я не пытаюсь реабилитировать свое государство, я просто помогаю

Наталья Прокофьева, специалист в области IT

Активно волонтерством я занялась впервые именно в этом году, в эти весенние месяцы. Включилась в это во-первых, потому, что такой ситуации раньше не было, и никогда раньше так не чувствовала своей личной ответственности за случившееся, как сейчас. Поэтому для меня волонтерство, отчасти, наверное, и попытка себя оправдать – за то, что не проявляла активно свою позицию раньше.

Сейчас вожу на машине беженцев до Иван-города, до границы с Эстонией, принимаю людей у себя – у меня в квартире есть свободные комнаты, есть возможность расселить людей. И машина у меня большая – можно перевезти и людей, и вещи. Ищу заявки в чате, который создали питерские волонтеры, смотрю, что могу сделать. На мой взгляд, люди сейчас больше всего нуждаются в самых элементарных вещах – в тишине, покое. Когда их спрашиваешь – что нужно? – они в первую очередь говорят – отвезите нас туда, где тихо, мирно. У меня жила одна молодая украинка, она все время просила не закрывать окна занавесками – она три недели просидела в метро, не выходила наружу, и все время просила меня – не задергивайте занавески!