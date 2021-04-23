"Солидарность людей – это очень приятно, до слез": волонтеры о помощи задержанным на протестах

В среду 21 апреля во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку в колонии и требует допустить к нему независимых врачей. По данным ОВД-Инфо, в Москве задержанных почти не было, но по всей России задержали почти 2000 человек, больше всего – в Санкт-Петербурге.

Задержанным помогают не только правозащитники, но и добровольцы. Волонтеры объединяются в телеграм-чатах с общим названием "Передачи": там они пишут, что хотят принести задержанным еду и средства гигиены, могут отвезти людей домой или приютить на ночь, готовы дежурить у ОВД или обзванивать отделения.

openDemocracy спросил у волонтеров, почему они занимаются такой работой и верят ли они в то, что солидарность меняет общество.

Ольга (фамилия не указана по просьбе героини), Санкт-Петербург

39 лет, занимается социальной работой с детьми с инвалидностью

Меня саму задерживали из-за протестов трижды, один раз дошло до суда – 31 января. Тогда был жесткач, я провела ночь в отделении с клопами, полиция не брала передачи, не кормила нас и не поила. Почти весь следующий день мы ждали суда в автобусе. 1 февраля у моего сына был день рождения, а оказалась дома я только ночью. Я думала, что на десять суток сяду, но мне выписали штраф, а после апелляции дело прекратили.



Я еще не могу отойти от 31 января, поэтому в этот раз не сунулась на акцию – решила помогать. Дежурила, мониторила, возила передачи. Не пошла на митинг, но все равно внесла свой вклад, помощь – тоже участие. У меня двое детей: старшего я могу одного оставить, но младшей только четыре года. Я знаю, что ко мне могут прийти с обыском, и такое уже было: приходили в 6:40 утра. Вот за своих детей я и выхожу на улицу, за свободу и справедливость.

Вечером 21 апреля я закончила работу с подопечным и мониторила, есть ли задержания. Узнала, что в одном отделении уже есть люди, пошла туда, на месте были волонтеры. Полицейские говорили: "у нас никого нет", хотя мы называли конкретные фамилии. Мы решили передать воду в автозак, который стоял неподалеку. Еще у меня с собой была папка с ручками, бумагой и ходатайствами – это пригодилось мне при задержании, и я знаю, что пригодилось бы и ребятам. Папку не передавали, я бросила ее в автозак, а полицейский пнул мне ее обратно.