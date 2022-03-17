"Не верьте пропаганде. Здесь вам врут": явление перебежчика

Для производства и для изменения любого общества, помимо фундаментальной оппозиции между "нами" и "ими" необходима третья, промежуточная позиция. Можно называть эту позицию как угодно – чужак, перебежчик, сомневающийся – смысл ее всегда заключается в усложнении и стабилизации конфигурации общества: вместо двух сторон мы получаем три. Конструкция становится менее ригидной в отношении возможных изменений, кажущихся издалека немыслимыми. У членов общества появляются дополнительные опции, помимо тех, которые навязаны ей существующей властью. Один из наиболее действенных способов конвертации противостояния "мы VS они" в противостояние "мы VS они + кто-то третий уже не из совсем своих, но все еще не чужой" – это символическое действие тех, кто находится в самом сердце сборки-режима. Тот, кто подобным действием демонстрирует искажение и неуверенность в том, что "мы" такие уж единые, и в том, что "мы" по-прежнему на правильном пути, создает уникальную буферную зону, через которую можно перейти не в сторону "они" – условных фанатов НАТО или любых других внешних врагов, но в сторону измененных "мы". Например, тех "мы", до которых доходят аффекты ужаса и горя по отношению к войне или "мы", для которых конфликт с Украиной и НАТО в принципе становится неактуальным – при таком идеальном сценарии внешний и внутренний враги меняются или исчезают вовсе. Примеров из истории такой радикальной смены курса внутри общества довольно много: от послевоенной Германии и Японии до Южной Африки после падения режима апартеида. Именно в этом кроется важность и потенциальная опасность акции Овсянниковой для режима.

Путинский режим за последние месяцы и недели становился все более социально закрытым (казалось, куда бы еще?). Буквально на каждом повороте он заставляет своих функционеров совершать не только юридические, но и символические коммитменты, которые очень сложно отыграть назад: заседание Совбеза – это парад таких коммитментов в верхушке власти, но нельзя исключать, что нечто подобное не происходит и на других уровнях системы. В путинскую конструкцию можно войти, но из нее буквально невозможно выйти. Акции, подобные акции Марины Овсянниковой, прокладывают дорогу, по которой выход возможен не просто с сохранением репутации, а с ее приобретением в удесятеренном эквиваленте. Именно поэтому она имеет огромный потенциал для радикального переустройства социального порядка.

В чем еще заключается радикальность и глубина поступка Марины Овсянниковой, его отличие от других акций против того, что власть заставляет называть нас "спецоперацией на Украине" – и его эффект для аудитории Первого канала? Дело не в его содержании и даже не в форме: антивоенный плакат можно увидеть в тысячах городов у сотен тысяч людей по всему миру. Намного важнее обратить внимание на время, место и агента действия. Сила акции Овсянниковой, кроме всего прочего в том, что она впустила искажение привычной картины мира "мы VS они" в самое сердце повседневных практик обывателя: в просмотр вечерних новостей. Там, где априори нет места политическому и моральному действию, оно возникло. Там, где аффективная сборка привычна и запрограммирована, возник сбой. Можно предположить, что даже самый лояльный режиму обыватель проходил весь следующий день с ощущением, которое психологи называют "когнитивный диссонанс": за спиной застывшей в янтаре пропаганды Екатерины Андреевой вышел живой человек и сказал что-то кардинально другое, пусть и неприятное, и чужеродное. Это не просто подрыв пропаганды, это подрыв повседневности обывателя, а именно за нее сейчас будет идти внутриполитическая борьба с режимом.