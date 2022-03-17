ОД "Русская версия": Opinion

"Не верьте пропаганде. Здесь вам врут": явление перебежчика

Марина Овсянникова продемонстрировала, что открывать окна для выхода из путинской сборки возможно уже здесь и сейчас – хотя по дефолту они там не предусмотрены.

Юра Шубин
17 марта 2022, 2.02
YouTube.

"No War. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". 14-го марта в прямом эфире вечерней программы "Время" на "Первом канале" редакторка новостей Марина Овсянникова – человек, глубоко укорененный в производство пропаганды – вышла в студию с плакатом, на котором были написаны эти слова. Встав с этим плакатом за спиной ведущей Екатерины Андреевой, она успела пробыть в эфире буквально несколько секунд – и сразу после была задержана полицией. Однако эти несколько секунд уже вошли в историю российского телевидения. А Екатерина Андреева теперь навсегда останется в памяти многих не только как неувядающее лицо пропаганды, но и как декорация этого, по мнению многих, героического поступка.

В тот же вечер сотни тысяч людей со всего мира, включая Россию, стали писать Овсянниковой в социальных сетях слова благодарности и даже объявлять ее национальной героиней. Но была ли эта акция такой уж радикальной и отличающейся от сотен других? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пренебрежительно назвал ее хулиганством, но по тому, как работали органы (никто из адвокатов долго не понимал, в каком ОВД находится Марина, затем к ней не пускали адвокатов; ходили слухи о срочном совещании в СКР; якобы менялись статьи, которые ей собирались вменять), можно предположить, что с точки зрения силовой машины ее акция была чем-то намного большим, чем хулиганство. В итоге Марина Овсянникова отделалась лишь штрафом в 30 тысяч рублей по статье за организацию публичного мероприятия, но все говорит о том, что процесс явно собирались вести по куда более серьезной статье. Был ли в этом поступке какой-то рациональный смысл с точки зрения переустройства социального порядка? Или же он был нацелен лишь на пробуждение в людях определенных аффектов – пусть и лучших из возможных при просмотре пропаганды, но при этом, как и всякие аффекты, быстро угасающих в отсутствии постоянной стимуляции? И на какую аудиторию была рассчитана эта акция? Неужели на ту, которая вечерами смотрит "Время" и привыкла за последнее десятилетие потреблять лишь один нарратив?

Выход возможен не просто с сохранением репутации, а с ее приобретением в удесятеренном эквиваленте.

В поисках ответов на эти вопросы, акцию Марины Овсянниковой критикуют со всех сторон: не только проплаченные и идейные лоялисты и ядерный электорат режима, критика, которые по большому счету просто воспроизводят дискурс власти и его нарратив о "пятой колонне", желающей развалить государство изнутри. Куда более интересна критика со стороны нелояльных режиму граждан. В том, как оппозиционный лагерь оценивает поступок Овсянниковой можно выделить две основных позиции.

С точки зрения первой, акция Овсянниковой – героическая, но бесполезная в отношении изменения социального порядка в среднесрочной и уж тем более долгосрочной перспективе. Более того, Овсянникова своим действием якобы лишь укрепила вшитое в пропагандистский нарратив представление о противостоянии, где есть условные "мы" (русские, Россия, славяне, патриоты и остальные элементы коллективного Путина) и "они" (Запад, Европа, украинцы и огромное количество некорректных наименований, этимологически связанных с этими словами). Занимающие эту позицию критики полагают, что обыватель способен увидеть в действиях Овсянниковой лишь проплаченную постановка: коллективный Запад добрался уже до Останкинской башни (!) и нужно быстрее цементировать стены крепости. Соответственно, поступок ее, с этой точки зрения, не подрывает систему, а лишь цементирует ее.

Вторая позиция заключается в нарочитом подчеркивании того, что сама Овсянникова – бывшая пропагандистка. В этой логике используются две формулы: "совесть проснулась" и "раскол элит". Однако обе эти формулы не способны описать важнейшие элементы рациональности такого действия. Во-первых, "проснувшаяся совесть" – это не так уже мало, если она выталкивает человека из поддерживающего насилие косного социального порядка. Во-вторых, раскол элит – процесс настолько системный и невидимый изнутри, что анализировать его можно лишь постфактум.

Поступки сродни акции Овсянниковой в высшей степени рациональны. Как парадоксально это ни звучит, они нацелены не на дестабилизацию социального порядка и его разрушение, а на его усложнение и сохранение в единственно возможном виде: как готового к изменениям. Такие поступки сохраняют и выводят общество из крутого пике саморазрушительного противостояния между "они" и мы".

Это не просто подрыв пропаганды, это подрыв повседневности обывателя, а именно за нее сейчас будет идти внутриполитическая борьба с режимом.

Для производства и для изменения любого общества, помимо фундаментальной оппозиции между "нами" и "ими" необходима третья, промежуточная позиция. Можно называть эту позицию как угодно – чужак, перебежчик, сомневающийся – смысл ее всегда заключается в усложнении и стабилизации конфигурации общества: вместо двух сторон мы получаем три. Конструкция становится менее ригидной в отношении возможных изменений, кажущихся издалека немыслимыми. У членов общества появляются дополнительные опции, помимо тех, которые навязаны ей существующей властью. Один из наиболее действенных способов конвертации противостояния "мы VS они" в противостояние "мы VS они + кто-то третий уже не из совсем своих, но все еще не чужой" – это символическое действие тех, кто находится в самом сердце сборки-режима. Тот, кто подобным действием демонстрирует искажение и неуверенность в том, что "мы" такие уж единые, и в том, что "мы" по-прежнему на правильном пути, создает уникальную буферную зону, через которую можно перейти не в сторону "они" – условных фанатов НАТО или любых других внешних врагов, но в сторону измененных "мы". Например, тех "мы", до которых доходят аффекты ужаса и горя по отношению к войне или "мы", для которых конфликт с Украиной и НАТО в принципе становится неактуальным – при таком идеальном сценарии внешний и внутренний враги меняются или исчезают вовсе. Примеров из истории такой радикальной смены курса внутри общества довольно много: от послевоенной Германии и Японии до Южной Африки после падения режима апартеида. Именно в этом кроется важность и потенциальная опасность акции Овсянниковой для режима.

Путинский режим за последние месяцы и недели становился все более социально закрытым (казалось, куда бы еще?). Буквально на каждом повороте он заставляет своих функционеров совершать не только юридические, но и символические коммитменты, которые очень сложно отыграть назад: заседание Совбеза – это парад таких коммитментов в верхушке власти, но нельзя исключать, что нечто подобное не происходит и на других уровнях системы. В путинскую конструкцию можно войти, но из нее буквально невозможно выйти. Акции, подобные акции Марины Овсянниковой, прокладывают дорогу, по которой выход возможен не просто с сохранением репутации, а с ее приобретением в удесятеренном эквиваленте. Именно поэтому она имеет огромный потенциал для радикального переустройства социального порядка.

В чем еще заключается радикальность и глубина поступка Марины Овсянниковой, его отличие от других акций против того, что власть заставляет называть нас "спецоперацией на Украине" – и его эффект для аудитории Первого канала? Дело не в его содержании и даже не в форме: антивоенный плакат можно увидеть в тысячах городов у сотен тысяч людей по всему миру. Намного важнее обратить внимание на время, место и агента действия. Сила акции Овсянниковой, кроме всего прочего в том, что она впустила искажение привычной картины мира "мы VS они" в самое сердце повседневных практик обывателя: в просмотр вечерних новостей. Там, где априори нет места политическому и моральному действию, оно возникло. Там, где аффективная сборка привычна и запрограммирована, возник сбой. Можно предположить, что даже самый лояльный режиму обыватель проходил весь следующий день с ощущением, которое психологи называют "когнитивный диссонанс": за спиной застывшей в янтаре пропаганды Екатерины Андреевой вышел живой человек и сказал что-то кардинально другое, пусть и неприятное, и чужеродное. Это не просто подрыв пропаганды, это подрыв повседневности обывателя, а именно за нее сейчас будет идти внутриполитическая борьба с режимом.

Ригидность и несгибаемость (в плохом смысле этого слова) – это основная парадигма путинской сборки.

После эфира Андреева выложила в сторис заблокированного в России Инстаграма видео: стоя на коврике для йоги, она утверждает, что быть "скалой" – вот рецепт для каждого в эти тяжелые для общества времена. Это значит – не менять курса и поведения ни при каких обстоятельствах. Ригидность и несгибаемость (в плохом смысле этого слова) – это основная парадигма путинской сборки, неважно говорит ли это чиновник, сидящий за бесконечно длинным столом или Екатерина Андреева, устроившись на коврике для йоги.

Основной смысл акции Овсянниковой – создание позиции усомнившегося перебежчика посредством символического действия, подрывающего повседневность обывателей. И это - одна из наиболее важных задач на пути постепенного демонтирования нынешнего режима, который стоит не только на ассиметрично и непрозрачно организованных потоках экономического и социального капиталов, но и на аффективности реваншизма. Борьба с последней всегда будет иметь последствием когнитивный диссонанс обывателя, но, как пишут психологи, ресурс выдержки такого диссонанса у индивида далеко не бесконечен, следовательно, у него есть некоторый политический потенциал.

С уверенностью можно сказать, что такая борьба в том числе ложится на плечи отказавшихся от своей позиции медиаторов режима. Предъявлять им претензии за то, что они лишь сейчас развернули свою политическую агентность в другую сторону, – по меньшей мере тактически неправильно и в некотором роде проблематично с этической точки зрения. Всегда может оказаться "уже поздно" – и в этом состоит основная этическая проблема – но утверждать, что "им" все равно не отмыться, по меньшей мере глупо.

Марина Овсянникова продемонстрировала, что открывать окна для выхода из путинской сборки возможно уже здесь и сейчас – хотя по дефолту они там не предусмотрены. Каждый, кто внутри, может впустить туда немного свежего воздуха, чтобы не задохнуться и чтобы другие также имели возможность выйти. Такая символическая демонстрация возможности выхода материальна и воспроизводима – в отличие от призрачного раскола элит, следы которого еще только предстоит раскапывать историкам.

Читать еще!

View all in ОД "Русская версия"
oDR openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Комментарии

Мы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы

Похожие материалы

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData