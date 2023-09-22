"Миротворцы оказались не миротворцами"

Во вторник 19 сентября азербайджанские войска обстреляли Степанакерт, безопасность которого по трехстороннему соглашению 2020 года должны были обеспечить российские "миротворцы". Сейчас там идут ожесточенные бои. Около ста тысяч мирных жителей, которые девять предыдущих месяцев провели в блокаде, прячутся в подвалах домов, многие ушли в леса.

Никто не знает, что с ними будет завтра. Гуманитарного коридора из Нагорного Карабаха в Армению, который обещали открыть власти Азербайджана, пока нет. В Степанакерте паника, люди боятся возможных расстрелов и этнических чисток, слухи о которых распространяются по региону.

В Ереване в эти дни тоже неспокойно. В первый же день боевых действий люди стали приходить к Дому правительства. Сначала требовали от властей отправить армию на спасение Карабаха, а потом, когда поняли, что этого не произойдет, кричали: "Никол предатель!".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полгода назад подписал документ о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана. Фактически это признание Карабаха, где проживает исключительно армянское население, азербайджанской территорией. Несколько раз за последние дни Пашинян настойчиво повторял: "Армянской армии в Карабахе нет и не будет".