"Миротворцы оказались не миротворцами"
Обстрел Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана вызвал в Армении стихийные митинги против правительства Никола Пашиняна – и против действий российских “миротворцев”.
Во вторник 19 сентября азербайджанские войска обстреляли Степанакерт, безопасность которого по трехстороннему соглашению 2020 года должны были обеспечить российские "миротворцы". Сейчас там идут ожесточенные бои. Около ста тысяч мирных жителей, которые девять предыдущих месяцев провели в блокаде, прячутся в подвалах домов, многие ушли в леса.
Никто не знает, что с ними будет завтра. Гуманитарного коридора из Нагорного Карабаха в Армению, который обещали открыть власти Азербайджана, пока нет. В Степанакерте паника, люди боятся возможных расстрелов и этнических чисток, слухи о которых распространяются по региону.
В Ереване в эти дни тоже неспокойно. В первый же день боевых действий люди стали приходить к Дому правительства. Сначала требовали от властей отправить армию на спасение Карабаха, а потом, когда поняли, что этого не произойдет, кричали: "Никол предатель!".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян полгода назад подписал документ о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана. Фактически это признание Карабаха, где проживает исключительно армянское население, азербайджанской территорией. Несколько раз за последние дни Пашинян настойчиво повторял: "Армянской армии в Карабахе нет и не будет".
Понять его логику можно. Вооруженные силы Армении сейчас слабы, как никогда. Противостоять азербайджанской армии, которую в большом количестве снабжают современным вооружением Турция и Израиль, Республика не в силах. Стратегических партнеров у нее нет. С Россией – главным стратегическим партнером последних лет – отношения очень плохие.
Политолог Рубен Меграбян (The Armenian Institute of International and Security Affairs) в интервью oDR высказал мнение, что российские миротворцы выдавали азербайджанцам армянские позиции в Карабахе: "Миротворцы оказались не миротворцами".
Также именно из-за России у Армении сейчас нет оружия. В интервью "Новой газете. Европа" секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что в 2021 году Армения заключила с Россией многомиллионные контракты на поставку вооружения. Российская сторона не выполнила свою часть сделки и не поставила оружие, а также не вернула заплаченные за него деньги.
Ситуация у Пашиняна патовая. Не поддержать Карабах невозможно: погибают карабахцы, у многих из которых, к тому же, гражданство Армении. За бездействие можно лишиться власти, народ такого не простит.
Но и поддержать невозможно – сил воевать нет. Маленькая Армения зажата в тиски между Азербайджаном и Турцией, военный потенциал которых в разы превышает армянский. Ракеты турецкой военной базы, расположенной на горе Арарат, смотрят прямо на Ереван. Дороги на востоке и юге республики находятся под прицелом азербайджанских военных. Кроме того, Карабах – непризнанное мировым сообществом государство. Вступаться за него нет дипломатических оснований. Это сразу обнулит шансы на поддержку Запада, которую так ждет Пашинян.
За бездействие можно лишиться власти
В Карабахе российские миротворцы демонстративно бездействовали – многие армяне расценили это как наказание Кремля за ослушание. Тот же нарратив транслирует и российская пропаганда: "Пашинян поплатился за сотрудничество с западными партнерами".
Армянские власти действительно приняли меры, чтобы выйти из-под влияния России: отозвали своего представителя из ОДКБ, отказались считать Армению союзником России в войне против Украины и признали решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.
Москва, в свою очередь, все активнее сближается с Баку и Анкарой, сохраняя военное присутствие в Армении. Российские войска расположены не только в Нагорном Карабахе, но и на территории самой страны. В Горисе, в Сюнике, не говоря уже о 102-й российской военной базе в Гюмри. "Илы", периодически летавшие над Ереваном эти годы, – российские, они взлетают с аэродрома в Эребуни. Если Россия применит эти силы против Армении, в стране начнется кровавый хаос.
Помимо военных, у России есть и другие рычаги давления на Армению. В РФ находится около двух миллионов армян. Во время российской агрессии в Абхазии и Осетии в 2008 году грузин грузовыми самолетами массово депортировали из России на родину. Теперь то же самое может произойти с армянами. Появление в маленькой, экономически слабой Армении даже 300 тысяч российских армян может привести к социальному взрыву.
Есть и экономические рычаги. Россия в любой момент может перекрыть Армении поставки газа. Значительная часть энергетики принадлежит армянским олигархам, связанным с Кремлем. Значит, можно перекрыть и электричество. Конечно, все эти проблемы решаемы. Можно перейти на иранский газ, можно национализировать электростанции. Но на это уйдет время, несколько месяцев, за которые может произойти что угодно.
Да и в самой Армении пророссийских сил достаточно. "Самая большая ошибка, которую совершили нынешние власти после революции 2018 года – это то, что они не провели люстрацию, не разобрались с прокремлевскими элитами и теми, кто их поддерживает, – говорит в интервью oDR писательница Наринэ Абгарян. – В 2018 году 90% населения поддержало революцию, 10% было против, но за этими 10% процентами стояли прокремлевские олигархи, которые 30 лет правили Арменией и обогащались за ее счет. У них было много возможностей подрывать ситуацию изнутри, были куплены телевизионные каналы, велась целенаправленная работа по стравливанию людей. И видимо, сейчас они получила команду действовать. События на Площади Республики были примером этому".
События на Площади – это попытки штурма Дома правительства, драки с полицией, блокирование улиц. Фактически – попытка переворота.
"Ситуация накалена до предела, – говорит политолог Армен Манасян. – Люди требуют отставки премьер-министра. Ее требовали много месяцев, но нынешняя азербайджанская агрессия все обострила. В эти дни сюда приходят уже не только ангажированная пророссийской оппозицией публика, а обычные ереванцы, возмущенные и встревоженные. Ситуация может выйти из-под контроля. Обычно в Ереване митинги, даже самые радикальные, заканчиваются песнями, танцами и поеданием шашлыка. А сейчас я вижу, что все может закончиться силовым столкновением. За пять лет правления Пашинян не смог создать прочный лагерь своих сторонников. Это мы видим по недавнему поражению его ставленника Тиграна Авиняна на выборах в мэры города. Они показали, что 70% жителей Еревана не поддерживают эту власть. А ведь Ереван еще более или менее прозападный город. Что тогда говорить об остальной стране. Выбор у людей невелик: или возвращение в зону влияния России, или Пашинян с неясными перспективами и почти без ресурса".
"Выбор у людей невелик: или возвращение в зону влияния России, или Пашинян с неясными перспективами и почти без ресурса"
20 сентября Аветик Чалабян, член Национального Совета по конкурентоспособности Армении и один из ведущих экспертов McKinsey&Company по вопросам экономического развития, один из самых последовательных и радикальных критиков армянской власти, сказал на митинге у Дома правительства: "Армения признала Арцах частью Азербайджана и умыла руки, ушла в сторону от решения вопроса. Нынешнее правительство пришло к власти, чтобы сдать Арцах. Мне было стыдно слушать сегодняшнее обращение Пашиняна. Лидер моей страны даже слов сочувствия не нашел для жителей Арцаха, он просто объяснил что наших военных там нет, хотя, на мой взгляд, лучше было бы, чтобы они там были и защищали армян".
Упрек справедливый, другое дело, какие выводы из него следуют. К Пашиняну вообще много вопросов, и не только у пророссийской оппозиции. Большинство обещаний, которые он давал, когда пришел к власти, не выполнены. Но другой демократической силы, кроме него, в Армении сейчас нет.
Тут важно не только против кого ты воешь, но и с кем ты в одном окопе. Путинский пропагандист Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев разместили на своих каналах призыв ереванского блогера Мики Бадаляна выйти на площадь: "Каждый, кто сегодня не придет на площадь, будет являться соучастником геноцида армян". Бадалян человек известный, у него устойчивая репутация русского провокатора. Его неоднократно уличали в том, что он выполняет заказы посольства РФ. Призыв Бадаляна, звучащий из уст Соловьева и Симоньян, красноречиво говорит о том, кто именно натравливает армян на Пашиняна. В Кремле даже не пытаются это скрыть.
Людей, которым нравится то, что делает премьер-министр, сегодня в Армении совсем мало. Он и пришел к власти в 2018 году, как меньшее из зол. Так объяснил Тигран Хзмалян, глава "Европейской партии Армении": "Не любя Пашиняна, люди признают, что все остальные варианты еще хуже".
Остальные кандидатуры – это оппозиционные силы Роберта Кочаряна, президента Армении в 1998-2008 годы, близкого друга Путина. Именно Кочарян отдал в свое время России значительную часть экономики и ресурсов Армении. Но у российского влияния в Армении сотни лиц, не только кочаряновское. Есть партия, представляющая Сержа Саргсяна, еще одного бывшего президента. Есть партии, получающего поддержку от российского посольства, от ФСБ, от Газпрома и других российских структур.
"То, что мы видим, – говорит Хзмалян, – очередная попытка переворота. Их было несколько. Пытались скинуть Пашиняна во время вторых выборов в 2021 году. Не получилось. Была попытка военного переворота, заговор генералов. В прошлом году был так называемый прорусский майдан. Он тоже провалился. И сейчас то же самое".
То же, но гораздо серьезнее, поскольку проходит на фоне боевых действий и потери Карабаха. Триггеры совершенно другие, гораздо сильнее.
"Мы рискуем сейчас потерей нашей независимости, – говорит Наринэ Абгарян. – И может быть, это последний наш шанс ее отстоять. Я не сторонница власти. Я вижу, какие ужасные, фатальные ошибки она совершает, как раздражает людей своей медлительностью и нерешительностью. В ситуации, когда мы находимся на грани уничтожения, вести двойную игру – глупо и недостойно. Кроме популистских обещаний, по большому счету ничего сделано не было. Неудовлетворенность людей, которые требовали справедливости, которые прошли войну, и вылилась наружу сейчас. Общество вышло на новый виток напряжения. Оно разобщено, это ощущается буквально физически.
Ситуация ужасная. Страна в любой момент может потерять свою государственность. Но взрывать ситуацию изнутри – смерти подобно. Если мы получим мандат ООН и с разрешения международных сил попытаемся помочь карабахцам, будет совершенно другой расклад. Надежды на это мало, но какие-то шансы есть. Может быть, нас все-таки не бросят. А свергать власть и вступать в войну сейчас – самоубийство, по-моему".
"Страна в любой момент может потерять свою государственность"
К 22 сентября можно констатировать, что попытка переворота не удалась. Ереванцы не поддержали оппозицию. Принцип меньшего из зол все еще работает. Вероятно, это не последняя попытка. И многие опасаются, что самый вероятный сценарий будущего выглядит так: депортация армян из России и газовая блокада. "Зима нам предстоит непростая", – говорит Хзмалян.
Хзмалян тоже призывал людей прийти на площадь, но с совершенно другими требованиями: немедленный выход Армении из ОДКБ, разрыв грабительских газпромовских контрактов и закрытие 102-й базы.
Часть протестующих действительно вышла с подобными требованиями не к Дому правительства, а к российскому посольству. В какой-то момент они даже сумели заблокировать посольские машины. Участники этого протеста отказались говорить по-русски, и их можно понять. Это очень необычно для Армении, где еще недавно к россиянам относились исключительно тепло. Вне зависимости от своей политической ориентации каждый россиянин мог рассчитывать в Ереване на помощь и дружелюбие.
Главный армянский нарратив последних лет: "Россия поможет, Россия спасет". Не помогла, и даже наоборот. Всякому терпению однажды приходит конец. Война в любой момент может перекинуться на территорию Армении. Сотк и другие армянские села уже подвергались обстрелам. Прямо сейчас, в эти дни проходит заседание Совета безопасности ООН, где горячо обсуждают ситуацию в Карабахе и Армении, решают, спасать армян или нет. Но всем понятно, что пока Армения так тесно связана с путинской Россией, активно помогать ей не будут. Разрыв с Россией сейчас – это вопрос жизни и смерти. "Ничего, – говорит Хзмалян, – у армян долгая история. Мы уже похоронили 15 империй. Похороним и 16-ю".
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