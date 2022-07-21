Кум Путина. Обвиняемый №1

13 месяцев назад, в рамках этого же дела о госизмене и пособничестве в агрессивной войне, другой суд в Киеве впервые ограничил свободу Медведчука. Тогда следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности просили посадить депутата под стражу, но он отделался домашним арестом. С тех пор меру пресечения продлевали несколько раз, домашний арест народному депутату назначили и по другому уголовному делу – о поставках угля из Донбасса, по которому он проходит подозреваемым в госизмене и финансировании терроризма. Но 23 февраля, за сутки до первых ракетных ударов РФ по Киеву, Медведчук сбежал из своего столичного особняка. Обстоятельства и мотивы бегства до сих пор остаются загадкой, но полтора месяца спустя СБУ отрапортовала о задержании политика якобы при попытке уехать из страны. С тех пор спецслужбы держат Медведчука под арестом в киевском изоляторе.

Глубокие проекты

Несмотря на нынешнюю секретность, предыдущий год правоохранители не особо скрывали доказательства вины депутата: документы из его взломанной электронной почты и записи перехваченных контрразведчиками телефонных разговоров.

Из этих заявлений и выступлений прокуратуры на заседаниях о домашнем аресте следует: государственная тайна есть только в одном из трех эпизодов этого уголовного дела. Пользуясь статусом народного депутата, Медведчук якобы собрал секретные сведения о воинской части главного управления разведки минобороны Украины и 1 августа 2020 года переслал их своему товарищу по политсовету проросийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку, тоже депутату Верховной Рады. А тот, в свою очередь, "осуществлял системный обмен информацией с российскими властями".

Судя по опубликованным материалам, украинские спецслужбы взломали электронную почту лидера второй по величине фракции в украинском парламенте осенью 2020 года. Помимо прочего, там они обнаружили описание масштабного проекта "Проминь" – основу второго эпизода обвинения политика в государственной измене.

Из обнародованных СБУ документов следует, что "Проминь" должен был стать одновременно агентством по трудоустройству украинских граждан в России, службой финансовых переводов трудовых мигрантов на родину и общественным движением по интеграции украинцев в РФ. Гастарбайтеров из Украины авторы проекта называли "ценным ресурсом" для "восстановления дружеских отношений" и "решения внутриполитических задач".

У последнего пункта рукой Медведчука якобы дописано "главное", утверждали СБУ и Офис генерального прокурора Украины, ссылаясь на графологическую экспертизу. К очередным парламентским выборам в Украине в 2023 году "Проминь" должен был во всю продвигать новые пророссийские настроения и политтехнологии. Кто был автором идеи и почему ее так и не реализовали, прокуроры не объясняли. Но утверждают, что именно внося рукописные комментарии к проекту, в котором прописано тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России, украинские депутаты совершили госизмену.

Третий эпизод, по мнению прокуратуры, раскрывает еще одну сторону Медведчука – на этот раз хитрого дельца, использующего связи с верхушкой РФ для коммерческой выгоды – традиционного для него нефтегазового бизнеса.

Речь идет об истории компании "Новые проекты", вероятно, опосредованно подконтрольной украинскому политику. В 2012 году, еще при президенте Викторе Януковиче, эта компания получила от киевских властей разрешение на разведку черноморского нефтегазового месторождения "Глубокое" в 30 км от Керчи. Его запасы оценивались тогда более чем в восемь млн тонн нефти и 1,4 млн кубометров газа стоимостью около 1,5 млрд долларов.