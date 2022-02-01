Транзит внутри Лукашенко. Для чего властям Беларуси понадобилось менять конституцию

Лукашенко меняет конституцию уже третий раз за годы своего правления. Первые два референдума по изменению основного закона страны выглядели вполне логичными шагами в процессе установления в Беларуси персоналистской диктатуры: в 1996-м Лукашенко значительно расширил свои полномочия и сократил полномочия парламента, а в 2004-м снял ограничения на количество президентских сроков.

Впервые о третьем изменении Конституции Лукашенко заговорил еще осенью 2016 года: тогда он заявил о необходимости “создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют основной закон”. В последующие годы он периодически возвращался к этой теме, время от времени говорил о необходимости конституционной реформы, но по факту никаких конкретных действий не предпринимал.

В 2020 году эта тема приобрела совершенно иное звучание. В условиях массовых протестов свою давнюю инициативу Лукашенко начал преподносить как доказательство готовности идти на диалог с обществом и реформировать страну. При этом суть конституционной реформы не озвучивалась: он лишь упоминал о некоем туманном перераспределении полномочий.

Транзит для прекрасного далёка

Только в феврале 2021 года Лукашенко впервые обозначил свою главную идею: наделить Всебелорусское народное собрание (ВНС) чрезвычайными полномочиями, чтобы иметь “подстраховку” на тот случай, если “к власти придут не те, и у них будут другие взгляды”.

“Мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может… Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня”, — заявил он, обращаясь к делегатам ВНС.