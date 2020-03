All’interno di ospedali pubblici in Italia, ho visto come una rete anti-aborto connessa agli Stati Uniti 'umilia' le donne

All’ospedale Mangiagalli di Milano, ho trovato invece un centro che sembra avere un approccio differente. I volontari mi hanno offerto supporto nel caso avessi deciso di portare a termine la mia gravidanza, ma mi hanno anche rassicurato che l'aborto è una procedura sicura, descritto i diversi metodi chiaramente e augurato buona fortuna nella mia scelta.

In tutto il paese, il Movimento per la Vita ha un’iniziativa chiamata Progetto Gemma che offre vestiti, cibo e altri aiuti materiali e economici per aiutare donne incinte e neomamme ad accedere a servizi pubblici.

Michele Usuelli, consigliere regionale della Lombardia, ha detto che il sostegno per le donne in difficoltà finanziarie è buono, ma “non è accettabile invece che in ospedale vengano utilizzate in maniera violenta informazioni antiscientifiche per insinuare sensi di colpa e di peccato nell’animo di donne in quei momenti spesso sole ed in grande difficoltà emotiva”.

Il Ministero della Salute non ha risposto alle domande e richieste per commenti inviati da openDemocracy. Sia l’ospedale che il centro di Benevento hanno espresso la loro intenzione di non rilasciare dichiarazioni.

A Vigevano non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal centro, mentre l’ospedale ci ha mandato una risposta di una frase dichiarando che “l’azienda osserva scrupolosamente le norme stabilite dalla Legge 22/05/1978 n. 194, garantendo la possibilità di libera scelta alle donne assistite.”

In una risposta di quattro pagine, il Movimento per la Vita ha dichiarato che le loro attività non sono “contro i diritti delle donne, la salute e la libertà.” Asserisce inoltre di aver “aiutato, accolto, e sostenuto” in maniera gratuita più di 750,000 donne in oltre 40 anni e che “mai nessuna fino ad oggi è tornata indietro a lamentarsi del nostro operato”.

Ha inoltre negato che i loro volontari intercettino, colpevolizzino e umilino le donne, ma che questi offrono piuttosto condivisione e sostegno, aggiungendo che “la presenza di volontari del MPV all’interno degli ospedali è frutto di pubbliche convenzioni amministrative, secondo legge”.

Heartbeat ha dichiarato di essere “rigorosi nel mantenere il nostro ‘Commitment of Care’” – nel quale si delineano gli standard e le linee guida per i centri affiliati incluso quello di garantire “informazioni accurate”.

“La rappresentazione errata dei centri affiliati a Heartbeat ha costantemente perso di fronte verifiche in tribunale,” aggiungendo che “un recente sondaggio sui ‘centri di gravidanza in crisi’ ha rivelato un tasso di soddisfazione del 99%”.

Massimo Prearo, ricercatore in scienze politiche all’Università di Verona, esperto di movimenti “no-gender” e co-autore de La crociata anti-gender, sostiene che “è evidente che, negli ultimi anni, si è assistito a un incremento significativo” di campagne ultra-conservatrici in Italia, tra cui alcune con “metodi poco trasparenti”.

“Infiltrandosi in strutture pubbliche,” avvisa Prearo, questi centri contro la libertà di scelta “mirano a smantellare diritti e conquiste acquisiti attraverso anni di lotte.” Il ricercatore ha inoltre indicato lo scopo di questi movimenti come un tentativo di “costruire un nuovo modello di società fondata su una ormai dismessa ‘legge di Dio’, e quindi su un principio religioso mascherato da teorie pseudo-scientifiche. ”

* Tradotto da Francesca Visser e Claudia Torrisi