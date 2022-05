“As pessoas já vivem em um mundo ‘pós-Roe’. O fato do aborto ser legal não significa que seja acessível”, diz Aurelie Colón Larrauri, ativista do Latina Institute na Flórida que trabalha com comunidades latinas para ampliar o acesso à saúde reprodutiva.

A Suprema Corte dos EUA parece pronta para derrubar Roe v. Wade, a decisão histórica de 1973 que concedeu direitos ao aborto até a 24ª semana. Mas ativistas pró-escolha na Flórida, Texas e Porto Rico dizem que comunidades latinas e negras marginalizadas já enfrentam barreiras para acessar os serviços de interrupção da gravidez – o que se agravará ainda mais. "É horrível pensar no que acontecerá se Roe for derrubado", diz Mayte Canino, do grupo de direitos sexuais e reprodutivos Planned Parenthood no sul, leste e norte da Flórida.

De acordo com uma minuta vazada este mês, a maioria conservadora da Suprema Corte pretende reverter o precedente estabelecido através de Roe. A decisão final deve ser anunciada em junho.

Os juízes da corte provavelmente acabarão com a proteção constitucional federal do direito ao aborto, abrindo caminho para leis que proíbem ou restringem o aborto em 23 estados – incluindo os 13 estados que têm as chamadas “leis de gatilho,” criadas especificamente para entrar em vigor no caso da revogação de Roe.

Apenas 16 dos 50 estados (incluindo Califórnia, Colorado e Oregon) e o Distrito de Columbia têm legislação em vigor que garantiria o direito ao aborto depois de Roe, de acordo com um relatório do Instituto Guttmacher.

Flórida

A Flórida não tem uma lei de gatilho, mas, em abril, o governador republicano Ron DeSantis assinou um projeto de lei que proíbe quase todos os abortos após 15 semanas. A lei permitirá a interrupção da gravidez em caso de risco para a vida da gestante, mas não há exceções para casos de incesto, estupro ou tráfico de pessoas. A lei entra em vigor em 1º de julho.

Um juiz da Flórida também decidiu que as pacientes devem esperar 24 horas após consulta médica inicial antes de poderem realizar o aborto.

Tanto a restrição do aborto às primeiras 15 semanas quanto o período de espera de 24 horas são enormes barreiras para pacientes de comunidades de baixa renda, principalmente latinas e negras, de acordo com Colón.

Quase um quarto da população da Flórida é de origem latina, da qual quase um terço (29%) vive na pobreza. Similarmente, 16% da população do estado é negra, da qual 27% é pobre.

“Às vezes as pessoas precisam viajar dois dias e agora terão que esperar mais 24 horas. Em muitos casos, isso significa perda do emprego [...] E quem vai cuidar das outras crianças? Há também barreiras linguísticas. Juntando tudo, fica mais difícil para uma pessoa ter acesso ao aborto”, diz Canino.

As leis anti-imigração adicionam outra camada ao problema, Colón argumenta. Imigrantes indocumentadas com gravidez indesejada muitas vezes faltam a consultas médicas por medo de deportação. Um problema semelhante afeta menores de idade que precisam do consentimento dos pais, em caso deles não terem os documentos migratórios.

“Vemos que as leis anti-imigração e anti-aborto andam de mãos dadas e criam um medo que faz com que as pessoas não queiram procurar cuidados de saúde reprodutiva”, aponta.

Texas

No ano passado, o Texas aprovou um projeto de lei que proíbe o aborto após seis semanas de gestação – uma das mais restritivas dos EUA. Compartilhando quase 2 mil km de fronteira com o México, o estado abriga uma das maiores populações latinas do país: 39% dos texanos são de origem latina, dos quais mais de um terço (34%) são pobres.

Derrubar Roe seria “devastador” para imigrantes indocumentados no Vale do Rio Grande do Texas, uma região de fronteira majoritariamente hispânica, de acordo com Paula Saldaña, uma organizadora local do Latina Institute.