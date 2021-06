As três vivas à liberdade de Jair M. Bolsonaro

É inevitável também não lembrar do discurso de 1941 de Franklin D. Roosevelt (FDR). Como nos mostra Hamby (2015), onze meses depois do ataque a Pearl Harbor, com um saldo de 2,4 mil mortos, Roosevelt fez seu famoso discurso no qual fala das Quatro Liberdades (Liberdade de Expressão, de Culto, Liberdade da Miséria e Liberdade do Medo). Estas quatro liberdades depois entraram para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

Já as “três vivas” de Jair Bolsonaro a liberdade são na verdade uma série de reivindicações que traduzem uma tentativa de negar ou de tentar confundir ou, no limite, de se rebelar contra a realidade e a conjuntura política brasileira que não lhe são favoráveis.

Bolsonaro confunde a ideia de liberdade de culto/de credo com teocracia. Se de fato Bolsonaro estive preocupado com a liberdade religiosa, ele deveria propor o contrário do que sugere, ou seja, o distanciamento do Estado dos assuntos religiosos. O pesquisador Nilay Saiya (2021) faz uma analogia bem didática mostrando que os ensinamentos de Adam Smith, que nos mostra que é no livre mercado com competitividade e livre iniciativa que permite um capitalismo vigoroso com inovação e criatividade, também se aplicam no campo religioso. Tentar impor, controlar ou decretar uma religião oficial e neste processo expulsar os diferentes, reprimir os dissidentes ou mesmo partir para uma “guerra cultural” para colocar “Deus acima de tudo” é justamente o que enfraquece a fé e mina qualquer vitalidade religiosa. No caso do cristianismo, a pesquisa de Saiya mostra que é onde os cristãos não recebem um “tratamento preferencial” que o número de cristãos cresce e os cultos são mais fortes com maior engajamento.

Quanto as liberdades de “ir e vir” e de “trabalhar”, Bolsonaro se coloca como um “utópico reacionário”, na expressão do prof. Christian E. C. Lynch. Ele faz um duplo movimento de, por um lado, se colocar “fora” do governo, como se fosse um “agitador”, um hooligan disposto a xingar, bater, expulsar seus detratores ou os que julga serem seus inimigos. Promete o horizonte de uma revolução, mas por outro lado quer centralizar em si o poder, como se tivesse um tipo de legitimidade divina; almeja a acomodação de seus interesses e do seu círculo próximo em nome de interesses que soam reacionários e patrimonialistas.

O resultado é que tal como um Hooligan que envergonha seu time, Bolsonaro também envergonha seu país – quando não seus próprios aliados – e sua postura “utópico reacionária” mina qualquer credencial conservadora ou liberal que seu governo possa tentar reivindicar. Nada pode ser mais anti-conservador do que uma postura revolucionária e nada menos liberal que o patrimonialismo e a violência descontrolada.

Diante da pandemia, Bolsonaro age com uma retórica libertária, mas de forma vulgar e apenas como meio para tentar confundir e misturar o que é empírico com o que é metafísico. Ao contrário de Kristol quando fala do capitalismo ou de FDR quando discursa sobre as quatro liberdades, Bolsonaro se apropria da ideia de liberdade, mas como metáfora – assim como gosta de usar metáforas militares. Desta forma, o conceito de liberdade é esvaziado, assim como também esvazia o conceito de trabalho ou como já fez em outros momentos também com o conceito de liberdade de expressão. Ao tentar mobilizar seus seguidores, o faz num movimento que, por diferentes meios, tem por objetivo minar a confiança na própria democracia.

Portanto, na lógica apresentada por Bolsonaro na frase aqui analisada, aquilo que ninguém pode contestar pode ser substituído por aquilo que todo mundo já sabe. Ou seja, como presidente, Bolsonaro quer ter poder sem precisar governar. Como político, quer ganhar o debate sem debater e sem argumentos. Mas “ideias tem consequências” e algumas ideias naufragam. Assim, a maior evidência que Bolsonaro contribui para aumentar o número de mortes na pandemia de Covid-19 está na evidência de que contribui para desinformar e confundir.

Resta saber se o Brasil afundará junto com as ideias de Bolsonaro ou se voltaremos a dar “vivas ao Brasil”.

