As pesquisas previam resultados apertados para a eleição presidencial da Guatemala, uma vez que o candidato que liderava a lista foi desqualificado apenas um mês antes do primeiro turno, realizado em 25 de junho. Mas as pesquisas passaram longe de ilustrar o verdadeiro cenário político do país.

Quando o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a candidatura de Carlos Pineda, em maio, a segunda colocada nas pesquisas, Sandra Torres, ocupou seu lugar no topo da lista. Bernardo Arévalo apareceu como apenas mais um entre os muitos herdeiros políticos que concorreram às eleições. E nem sequer estava entre os mais influentes desse grupo, que contava com a participação de Zury Ríos, filha do sanguinário ex-ditador Efraín Ríos Montt, que aparecia como uma das favoritas dias antes das eleições.

Em maio, apenas 15% da população sabia quem era Arévalo, filho do primeiro presidente eleito democraticamente na Guatemala em 1945, Juan José Arévalo, segundo pesquisa do Prensa Libre. Antes das eleições, as pesquisas mostravam que Arévalo tinha apenas 2% das intenções de voto.

No entanto, Arévalo, sociólogo e doutor em filosofia, surpreendeu a todos ao terminar em segundo lugar no primeiro turno e avançar para o segundo turno do dia 20 de agosto com a ex-primeira-dama Torres, figura conhecida – mas polarizadora – que a disputa sua terceira candidatura à presidência e respondeu à acusações de corrupção eleitoral. Dessa forma, Arévalo conseguiu colocar a centro-esquerda na corrida eleitoral, o que parecia improvável de acordo com as pesquisas – e a situação democrática que o país atravessa.

Derrota para o status quo

Em maio, quando Pineda foi descartado como opção, uma pesquisa CID-Gallup revelou que os principais candidatos eram Torres e Edmond Mulet, ambos de centro-direita. Ao que tudo indica, o governo do conservador Alejandro Giammattei teria outro conservador como sucessor.