Apesar de ações pela paz, Colômbia bate recordes de assassinatos de lideranças

Nariño, o departamento que faz fronteira com o Equador, registra o maior número de assassinatos de líderes sociais do país (33) e enfrenta uma crise humanitária devido aos deslocamentos maciços causados pelos confrontos entre grupos armados, que disputam território para controlar as rotas do tráfico de drogas.

Cauca registrou um triplo homicídio no qual morreu um líder comunitário do município de Cajibío e, dias depois, seis pessoas foram assassinadas no município de Santander de Quilichao. Este departamento registra 25 assassinatos de líderes sociais.

Antioquia relata 20 lideranças sociais assassinadas em 2022 e a população civil denuncia combates entre dissidências das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou ex-mafia FARC, e os Urabeños ou Clã do Golfo, também chamados de Autodefesas Gaitanistas da Colômbia, confirmados pelo Exército Colombiano.

O Putumayo registrou 20 líderes assassinados neste departamento onde também ocorrem ameaças e atos violentos contra a população civil e comunidades indígenas.

Em Arauca, 12 líderes sociais foram assassinados. Em 20 de novembro, quatro jovens foram assassinados durante um massacre em uma estrada rural.

Ángela Olaya, co-fundadora da Conflict Responses Foundation (CORE), considera que as razões pelas quais a violência na Colômbia não cessa dependem de cada região. “O que está acontecendo em Cauca não é o mesmo que está acontecendo em Antioquia, porque a violência que está ocorrendo envolve diferentes conflitos e atores criminosos em cada região”.

A eleição do esquerdista Petro veio com a esperança de uma nova situação de segurança pública no país, junto com seu plano de Paz Total. No entanto, esses assassinatos parecem ilustrar a falta de uma política clara para proteger civis e líderes sociais em muitos dos departamentos historicamente mais violentos do país enquanto o governo negocia com grupos armados. Como nas recentes eleições na Colômbia, momentos de sensibilidade nacional são frequentemente usados ​​por atores armados na esperança de forçar sua influência. Por outro lado, alguns grupos podem estar tentando tirar vantagem das negociações para se firmar em certas economias criminosas.

Olaya destaca que os assassinatos de lideranças sociais e o aumento da violência contra a população civil na Colômbia podem ser explicados pela falta de uma política de segurança do governo Petro. “Apesar de o novo governo trabalhar para alcançar a Paz Total, esta não é uma política de segurança eficaz. É uma negociação. O necessário é uma estratégia definida para proteger os líderes sociais em todo o país”.

Recentemente, o jornal colombiano Semana noticiou a tentativa do governo de estabelecer um pacto de não agressão com o ELN e um acordo para que os militares não operem nas regiões de Bajo Calima, Valle del Cauca e Medio San Juan, no Chocó.

Este artigo foi originalmente publicado no InSightCrime