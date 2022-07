O compromisso de Gustavo Petro com a paz total

A eleição de Gustavo Petro e sua vice, Francia Márquez, em junho, representa um terremoto político para a Colômbia. Independentemente do que venha a acontecer durante o governo Petro, que toma posse em 7 de agosto, mudanças importantes já ocorreram no país.

Primeiramente, a Colômbia elegeu, com o menor índice de abstenção em 24 anos, um presidente que combina ideias de esquerda e liberalismo radical do século 20 sobre a necessidade de reforma rural, justiça social e desigualdade, além de pautas progressistas do 21 século ligadas aos debates globais sobre transição energética, mudanças climáticas e regulamentação de drogas ilícitas.

A Colômbia também elegeu pela primeira vez uma mulher negra, que, embora seja nova no cenário político tradicional, traz consigo uma renomada carreira como ativista ambiental e encarna o sonho da Constituição de 1991, que prevê a Colômbia como um país multiétnico e multicultural.

Além desses feitos históricos e das enormes esperanças e expectativas despertadas pelo governo eleito, a paz continua sendo apenas um sonho na Colômbia, juntamente com outros problemas estruturais que protagonizaram a campanha e que já deveriam ter sido resolvidos com ou sem conflito armado — como o problema agrário, a pobreza, a desigualdade e a corrupção.

É fato que o processo de paz com as FARC-EP trouxe enormes benefícios para a sociedade colombiana, desativando mais de 90% do grupo guerrilheiro. A Colômbia também progrediu no conhecimento das verdades e dores deixadas pela guerra através das instituições de justiça, verdade, reparação e não repetição. Mas os avanços se deram apesar, e não com o aval, do governo de Iván Duque, que implementou apenas as partes do Acordo de Paz que lhe interessavam politicamente. Da mesma forma, as eleições enterram o anacronismo da luta insurgente ao levar ao poder — através das instituições eleitorais — um ex-guerrilheiro que acredita em fazer política sem armas.

No entanto, o país viu como nos últimos dez anos – desde o início das negociações de paz em 2012 até sua assinatura em 2016 e hoje – a violência se reconfigurar e intensificar em muitas regiões. Essa violência se reflete: na persistência de organizações armadas não estatais; no assassinato sistemático de líderes sociais e ex-combatentes; no aumento dos deslocamentos forçados, confinamento de populações e chacinas; na influência cada vez mais notória do crime transnacional e seus emissários; na incapacidade dos dois últimos governos de implementar estratégias unificadas de estabilização e segurança territorial; nas relações tensas e até quebradas entre a sociedade e o Estado; e na impossibilidade de conciliar as agendas de segurança e desenvolvimento que permitiriam a transição de milhões de colombianos de economias ilegais para economias legais.

Em meio a esse contexto, o presidente eleito vem avançando em seu grande compromisso com a “paz total”. Embora ainda não conheçamos uma proposta oficial de política pública, o que foi divulgado na mídia e em entrevistas mostra pelo menos quatro elementos que nos permitem algumas interpretações sobre o significado dessa “paz total”.