Além de pronomes e banheiros: o ativismo trans é sobre luta de classes

De forma mais ampla, tanto feministas quanto ativistas trans devem lutar pelo direito à autonomia corporal. Isto é visto mais claramente nas lutas ao acesso a cuidados de saúde seguros e acessíveis, seja o acesso ao aborto ou à terapia de reposição hormonal (TRH). Embora nem todas as pessoas trans busquem TRH e cirurgia, elas são partes importantes das transições de gênero de muitas pessoas e, nos sistemas de saúde parcial ou totalmente privatizados muitas vezes têm um custo inacessível.

Pessoas trans enfrentam disparidades de saúde significativas devido a barreiras financeiras e socioeconômicas, discriminação e falta de conhecimento sobre saúde trans por parte dos prestadores de saúde. As instituições médicas têm uma longa história de patologização da identidade trans, descrevendo a experiência trans como uma doença mental e recusando o tratamento a pessoas trans cujas experiências não se enquadram em uma definição estreita do que significa ser trans. As consequências dessas barreiras sistêmicas e da discriminação avassaladora têm efeitos reais e materiais: um estudo com pessoas trans nos Estados Unidos descobriu que mais da metade havia considerado seriamente o suicídio.

A libertação de todos

Dentro do capitalismo, os trabalhadores sempre estarão sujeitos àqueles que controlam os recursos que os humanos precisam para sobreviver, e que assim determinam o que será produzido e o que será feito com a riqueza produzida pelos trabalhadores. A política muitas vezes se limita a promover as reivindicações de grupos específicos em vez da abolição das forças de exploração que criam as condições para que esses grupos sejam marginalizados em primeiro lugar.

As pessoas trans tornaram-se símbolos de progresso, mas esse tokenismo ofusca as formas em que as pessoas trans se organizam para mudar o mundo. Os papéis importantes desempenhados por pessoas trans nas lutas históricas foram ocultados e só agora estão vindo à tona. Nos Estados Unidos, foi a liderança de duas mulheres trans, Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson, nos motins de Stonewall, em 1969, que deram início às paradas anuais do orgulho LGBT+. Mas o ativismo trans radical não parou aí. Depois de Stonewall, Marsha e Sylvia fundaram a organização STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries) e o legado de seu ativismo vive em organizações como Sylvia Rivera Law Project, grupos de abolição de prisões liderados por pessoas queer e trans, Black Trans Lives Matter (Vidas Negras Trans Importam) e inspirou protestos contra ataques aos direitos das trabalhadoras do sexo e de pessoas trans no Brasil, em 2019.

O marxismo trans se recusa a separar ordenadamente as lutas das pessoas trans em uma categoria isolada. Em vez disso, abraça uma política de solidariedade com outros que estão lutando contra as mesmas forças de exploração. Pessoas trans estão se organizando como parte de movimentos feministas da classe trabalhadora, justiça racial, meio ambiente e de libertação das pessoas com deficiência. O marxismo trans sabe que a libertação das pessoas trans tem que andar de mãos dadas com a libertação de todos.