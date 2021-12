Barbados está abandonando suas algemas coloniais. Agora deve promover mudança verdadeira

O que a família real britânica representa é o que vem nas mentes dos jovens de Barbados quando pensam sobre a verdadeira autodeterminação. Cinquenta anos depois da independência, uma classe de barbadianos mais educados e conscientes é capaz de identificar as deficiências gritantes de uma sociedade que sofreu 400 anos de opressão.

Há uma aceitação esmagadora de que agora é a hora de iniciar um processo de reforma social mais profunda, de escrever uma nova constituição e consagrar um sistema de governança e ordem social que reflita quem somos como povo e aborde as lutas históricas que nos definem.

É por isso que o plano de 10 pontos delineado pela Comissão de Reparações da CARICOM faz sentido. Ele oferece um “caminho para a reconciliação, verdade e justiça” para as vítimas do tráfico de escravos, começando com um pedido de desculpas completo e formal de vários governos europeus. Também sugere planos de reabilitação psicológica, cancelamento de dívidas, erradicação do analfabetismo e transferência de tecnologia dos ex-senhores de escravos do Caribe.

Dito isso, a próxima transição para Barbados também gerou alguns questionamentos. Alguns acadêmicos e comentaristas duvidam que a mudança para uma república seja de alguma forma significativa ou revolucionária. Eles argumentam que essa medida já foi tomada por pelo menos cinco países da CARICOM – Haiti, Dominica, Trinidad e Tobago, Guiana e Suriname.

Os céticos também dizem que, para todos os efeitos, Barbados tem certo controle de seu próprio destino desde a independência, em 1966.

Em 2003, por exemplo, o país substituiu o comitê judiciário do Conselho Privado com sede em Londres pelo Tribunal de Justiça do Caribe, localizado em Trinidad, como seu tribunal de última instância. Mas todo o seu sistema parlamentar, que foi adotado de Westminster, continua a conferir um tremendo poder ao primeiro-ministro. Há poucos freios e contrapesos no gabinete e poucas oportunidades para o tipo de engajamento cívico necessário para a próspera democracia participativa desejada por muitos barbadianos. Como muitos outros, esperava que a grande maioria parlamentar de Mottley a tivesse compelido a instituir mudanças significativas nas estruturas de governo colonial.