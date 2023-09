A expansão dos BRICS e o exclusivismo ocidental

Mas o interesse em avançar a agenda dos BRICS já tinha sido demonstrado por Jair Bolsonaro. O ex-presidente de extrema direita chegou a apoiar os esforços de adesão da Argentina, liderada pelo kirchnerismo, o que sugere que o interesse pelo grupo vai além das ideologias políticas.

O Ocidente tentou persuadir as democracias da periferia a condenar a Rússia com base na legalidade internacional de acordo com a Carta da ONU, mas esses esforços foram infrutíferos. Isso porque muitos destes países vivem com as consequências do brutal colonialismo europeu e também por terem se aproximado da Rússia e da China nas últimas duas décadas.

É o caso da América Latina, onde a China já substituiu os Estados Unidos como principal parceiro comercial em vários países-chave. Ao aceitarem não incluir a condenação da Rússia no documento final da recente cúpula entre a Celac e a UE, os países europeus mostraram sua intenção de recuperar o terreno perdido.

Com os obstáculos que enfrentaram nos últimos anos, as grandes potências ocidentais necessitam cada vez mais de alianças para além do seu estático círculo. E embora as relações comerciais com os países centrais sejam muito valiosas, os países da periferia encontraram na sua relação com as potências autoritárias uma alavanca para negociar e se posicionar favoravelmente aos seus interesses na ordem mundial em transformação.

Está claro que a China quer transformar o BRICS em um grupo forte o suficiente para ser uma alternativa ao G7. Mas insistir no termo "anti-Ocidente", principalmente diante da adesão do Irã ao grupo, não surtirá efeito no atual cenário global, que demonstra cada vez mais a necessidade da participação de continentes historicamente excluídos, como a América Latina e a África.