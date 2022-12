Bolsonaro, Lula e as guerras virtuais no Brasil

Inclusive, o apelido de “mito”, que passou a ser utilizado entre apoiadores de Bolsonaro, é atribuído aos vídeos veiculados na página "Bolsonaro Zuero”, nos quais óculos escuros pousavam no rosto de Bolsonaro quando falava algo polêmico e chocante. Em pouco tempo, os rapazes responsáveis pelos conteúdos passaram a fazer parte da equipe de comunicação do então deputado, que em 2015 lançou sua candidatura à Presidência da República.

Em 2017, um ano antes das eleições presidenciais, Bolsonaro já liderava em números de seguidores e reações no Facebook, quantidade de interações no Twitter, e total de curtidas no Instagram. Para efeito de comparação, na época, Bolsonaro contabilizava 4,7 milhões de seguidores e 3,2 milhões de reações no Facebook, enquanto o segundo colocado, Lula, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores que deixou o governo com mais de 80% de aprovação popular, contabilizava 3 milhões de seguidores e 1 milhão.

Em grande medida, isso ocorre porque criadores de conteúdo e influenciadores pró-Bolsonaro se apresentam como marginais e anti-establishment. Em sua visão, o establishment teria passado a ser permeado pelo que consideram ser uma ‘hegemonia esquerdista’ que representaria ameaças iminentes a suas visões de mundo e modos de vida. Daí o aumento da circulação de conteúdos com aparência jornalística, chamadas sensacionalistas e linguagem simples que apontem a necessidade de que é preciso procurar informações fora da imprensa tradicional ‘esquerdista’. Dessa forma, ao mesmo tempo que a demanda por tais conteúdos é renovada permanentemente, crescem as possibilidades de ganhos financeiros para criadores de conteúdo digital por meio de anúncios, envio de dinheiro durante a transmissão de lives e venda de objetos.

Tal dinâmica de produção e consumo de conteúdo teve continuidade após Bolsonaro ter sido alçado à Presidência do país. A diferença é que, agora, ações coordenadas em maior ou menor grau entre membros do governo e influenciadores possibilitaram a construção de narrativas homogêneas sobre diversas pautas, inclusive no que diz respeito a ataques explícitos a instituições democráticas. No entanto, apenas bolsonaristas menos poderosos foram punidos por tais ataques. Isso ocorreu por terem cruzado a tênue fronteira que divide a aceitação da política do choque como parte do exercício democrático de ataques diretos ao estado de direito.

Casos exemplares nesse sentido foram os de Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura, do deputado bolsonarista Daniel Silveira e de diversos influenciadores bolsonaristas investigados no inquérito das fake news. Alvim foi exonerado ao fazer um discurso com referências nazistas. Já Silveira foi condenado à prisão ao divulgar um vídeo no YouTube em que xingava a Supremo Tribunal Federal, ameaçava os juízes com violência e elogiava medidas da ditadura militar. Os influenciadores bolsonaristas investigados no inquérito das fake news, por sua vez, foram obrigados a apagar vídeos em seus canais de YouTube.

De acordo com levantamento da Novelo Data, desde janeiro de 2022, mais de 10 mil vídeos foram removidos dos 450 maiores canais pró-Bolsonaro temendo prejuízos judiciais ou econômicos. Em alguns casos, os valores angariados ultrapassavam centenas de milhares de reais. Entre janeiro de 2019 e agosto de 2021, onze canais de YouTube pró-Bolsonaro que divulgavam informações falsas sobre urnas eletrônicas arrecadaram mais de dez milhões de reais. Os canais que mais lucraram antes de serem bloqueados judicialmente foram o Folha Política, com 2,5 milhões de reais, e o youtuber Allan dos Santos, com 1,7 milhões de reais.

Contudo, o impacto disso na circulação de ideias antidemocráticas ou informações falsas, ou mesmo no número de influenciadores e produtores de conteúdo que os circulam de forma implícita ou explícita é questionável.

Em primeiro lugar, a verificação dos conteúdos, seja judicial ou realizada pelas próprias plataformas, é demorada pois ainda dependem de interpretação humana e análise de contexto. Ou seja, até um conteúdo ser apagado, este já foi compartilhado milhares de vezes. E os próprios influenciadores, ao saberem das regras, já modulam seus discursos ou apagam suas produções originais sabendo que, ao atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, tais conteúdos também podem ser salvos e/ou replicados de diferentes formas posteriormente.