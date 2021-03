‘Brasil o país dos meus sonhos’

Eu costumava assistir documentários sobre o Brasil antes de vir para cá, e dizia a mim mesma: “Eu tenho que ir para lá”. Era o país dos meus sonhos, por muito tempo. Eu seguia as telenovelas brasileiras. Eu via as praias, a natureza – eu gosto muito da natureza e o Brasil tem a maior floresta do mundo; nós temos a segunda no Congo, a floresta equatorial. Eu queria vir ao Brasil e explorar a Amazônia. Eu prefiro não falar sobre o contexto político no meu país.

Eu fui bem recebida quando cheguei no aeroporto. Os brasileiros me receberam bem, apesar de eu não saber a língua e, mesmo eu falando um pouco de inglês, é muito difícil interagir sem falar português. Eu não conseguia entender quando alguém falava comigo, então eu simplesmente ficava lá, assistindo as pessoas falarem, sem entender nada. Não foi fácil. Eu fiquei muito dependente do meu celular, para me comunicar e me locomover. Se eu tinha algum compromisso em algum lugar, eu usava o Google Maps. Se eu estava no ônibus e eu queria descer, mas a porta estava fechada, eu não descia porque eu não sabia pedir para o motorista parar. Às vezes, alguém vê que você está com dificuldade e fala por você, te ajuda. A língua é realmente um grande obstáculo para a liberdade de qualquer um.