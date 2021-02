Butantan, 'Bum Bum Tam Tam' e a vez que o funk salvou o Brasil

Em apenas quatro versos, “Bum Bum Tam Tam” se comunica melhor com a população brasileira do que seu próprio governo em quase um ano de luta contra o coronavírus.

Em luto pela perda de mais de 230 mil vidas, o Brasil não combate apenas ao vírus, mas à desinformação. No momento, o tratamento oficial prescrito pelo Ministério da Saúde, nomeadamente “tratamento precoce”, já foi comprovado como cientificamente ineficiente, enquanto Bolsonaro contesta publicamente a eficácia da vacina, chegando a insinuar que esta transformaria os vacinados em jacaré.

Com 8 milhões de visualizações em sete dias, a versão vacina de “Bum Bum Tam Tam” dissemina informação correta e contradiz fake news: a vacina do Instituto Butantan é segura, e deveria ser priorizada em relação a soluções sem respaldo científico.

Por quase três décadas, o funk no Brasil incomoda a classe média e elites reacionárias, por seu “barulho” e “conteúdo imoral”. Mas principalmente, o funk incomoda por sua capacidade de comunicar-se com a ampla parcela pobre da população brasileira. Hoje, grupos reacionários que previamente tentaram criminalizar o funk – mas que se opõe ao tratamento do governo brasileiro à pandemia – deveriam reconhecer como esse ritmo pode estar na linha de frente ao combate da epidemia de desinformação.

O funk incomoda as elites brasileiras por sua capacidade de ocupar de forma barulhenta espaços excludentes, mas sobretudo por sua capacidade de pôr contradições sociais em evidência. Em 1995, os MCs Cidinho e Doca cravaram a função social do funk ao tomar as rádios brasileiras com a letra:

“Eu só quero é ser feliz

Andar tranquilamente

Na favela onde eu nasci

E poder me orgulhar

E ter a consciência

Que o pobre tem seu lugar”.

O funk escancara problemas estruturais da sociedade brasileira como o machismo, questões de raça, classe, e a violência do Estado nas favelas brasileiras. O funk reflete sobre as necessidades e desejos da população brasileira marginalizada e sobre as experiências cotidianas da vida na periferia.