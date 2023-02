A classe política peruana fracassou. E agora?

De muitas maneiras, o próprio empreendimento eleitoral de Fujimori serviu de base para essa estrutura. Após sua destituição em 2000, a pressão por uma democracia mais sólida não conseguiu reformar esse modelo, gerando diversas iterações desde então.

Surgiram organizações que vão desde os partidos tradicionais reformados até os novos partidos que são, na verdade, ramos políticos de interesses econômicos privados que coordenam o lobby m nome de qualquer agenda que atenda aos seus objetivos eleitorais, em particular aqueles destinados a desmantelar o ímpeto político regulatório e progressivo das últimas duas décadas.

Nas eleições gerais de 2016, esse sistema começou a ser vítima de sua disfunção embutida. A filha e herdeira política de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, perdeu por pouco a eleição presidencial para o ex-banqueiro Pedro Pablo Kuczynski.

Mas, graças ao viés da fórmula eleitoral que concede assentos no Congresso, seu partido, Fuerza Popular, obteve uma supermaioria parlamentar, o que permitiu ao Congresso boicotar as políticas do novo presidente. Desta forma, Keiko Fujimori tentou governar o Peru através do Congresso.

Após a renúncia de dois presidentes, um impeachment, a dissolução do Congresso, um governo de emergência, novas eleições e uma tentativa de golpe, uma característica permaneceu constante: o "Fujimorismo" original. Trata-se de uma corrente de pensamento político que busca fortalecer os poderes do Congresso sobre a política, as nomeações dos magistrados da Corte Constitucional e do chefe da Ouvidoria, e reverter as reformas progressistas e tecnocráticas destinadas a regular o lobby econômico, as leis eleitorais e, em geral, o controle sobre os guardiões cruciais do poder e do dinheiro do Estado. É um esforço coordenado para criar uma espécie de parlamentarismo oligárquico.