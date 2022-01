Como Bolsonaro mudou o papel do Brasil no mundo

Ele pode ser bem-vindo nos domínios dos xeques do Golfo, onde a fé religiosa, a venda de armamentos, alimentos e até clubes de futebol como o Palmeiras são temas de discussão. Mas em outras partes do mundo, Jair Bolsonaro é indesejado. O presidente dos Estados Unidos o evita publicamente. As celebridades de Hollywood o rejeitam. Os principais políticos da Europa não apenas o esnobam, mas estendem o tapete vermelho para Lula, seu inimigo político. Nas arenas diplomáticas, o ex-capitão é radioativo.

Mas o que levou a esse equivalente político de um acidente nuclear? Fora do Brasil, essa questão raramente está posta. O acúmulo dessa ruptura desenvolveu-se, no entanto, ao longo de muitos anos. “Ontem” diz muito sobre o “hoje”. Mas vamos primeiro anotar algumas interpretações do exterior nos últimos anos.

Para muitos forasteiros, Bolsonaro e seus companheiros agitadores da Bíblia apareceram sem aviso. Parecem “não convidados” em uma democracia que estava a fazer o que podia para lidar com os problemas internos e desempenhar seus papéis no exterior de maneira inofensiva. Para a “comunidade internacional”, Bolsonaro é odioso. Fulmina rotineiramente conclaves de elites globais e burocratas cosmopolitas com seus arranjos multilaterais (portanto, criptossocialistas) para governar o mundo. Ameaçou retirar o Brasil da Organização Mundial da Saúde e dos Acordos Climáticos de Paris. Concretamente, retirou o País do Pacto Global para a Migração, endossado pela ONU.

Mais alarmantes são as posições domésticas com impactos no exterior, notadamente sua horrível indiferença ao sofrimento e morte de brasileiros por Covid-19 e apoio (nem tão) velado à queima da Floresta Amazônica, “os pulmões da terra”. Com menos atenção no exterior, há ainda a intimidação de oponentes domésticos. Os principais alvos são os movimentos sociais emancipatórios, muitos deles em rede com simpatizantes na Europa e na América do Norte. Seus policiais e capangas martelaram os defensores de pequenos fazendeiros, sem-terra e ativistas ambientais. Rotineiramente vilipendiados são os trabalhadores organizados, ativistas pela justiça de gênero, grupos minoritários e requerentes de asilo. Acadêmicos, think tanks e profissionais do direito também enfrentaram ataques.

As respostas no exterior têm sido distintas. Os leitores de análises oficiais do governo dos Estados Unidos sobre as práticas de direitos humanos no Brasil encontrarão pouco sobre essas e outras agressões aos direitos constitucionais e à própria Constituição. Os leitores da mídia internacional podem, no entanto, ficar com algumas dúvidas: a sociedade do Brasil está em apuros. Como integrante pleno de uma comunidade de nações, o Brasil pode ser levado a sério?

Por quê?

Esse terremoto político surpreendeu muitos estrangeiros, inclusive eu. Mas tensões e fissuras subterrâneas foram detectadas há muito tempo. Em retrospecto, Bolsonaro foi um acidente à espera de acontecer. Vários ativistas, jornalistas e acadêmicos no Brasil há muito tempo estavam cientes dos riscos, mas com exceções, entre elas Perry Anderson, os observadores estrangeiros os ignoravam em grande parte. Como os riscos foram criados? Na minha opinião, os processos decisivos ganharam seu ritmo e direção sob influências transnacionais.