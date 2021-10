A Convenção Constitucional do Chile começa carregada de expectativas e símbolos de uma nova política

"Não podemos começar uma nova vida para a nação quando há pessoas feridas neste momento. Todos nós que estamos aqui, o povo independente, o povo invisibilizado por séculos, estamos aqui graças ao povo que está lá fora", disse Loreto Vallejos, constituinte da Lista do Povo, durante as quase duas horas em que a cerimônia foi suspensa devido à repressão policial. "O que está acontecendo é que existe uma situação tão forte e dolorosa, de tantas pessoas mutiladas e presas", reforçou Malucha Pinto, atriz independente eleita pelo Partido Socialista.

Em todos os momentos, dentro e fora do edifício da Convenção Constitucional, estiveram presentes as imagens dos protestos sociais que incendiaram o Chile em outubro de 2019, as mobilizações que até hoje – com mais ou menos intensidade – continuam a acontecer: as mais de 400 vítimas de cegueira total ou parcial devido aos disparos da polícia chilena, os quase 2.500 prisioneiros, o rosto de Fabiola Campillay – uma mulher golpeada no rosto por uma bomba de gás lacrimogêneo enquanto estava a caminho do trabalho – e os mais de 30 anos em que os cidadãos vêm exigindo uma mudança na Constituição de Pinochet e o cumprimento dos direitos sociais (tais como saúde, educação e garantias trabalhistas).

Com essa mesma épica no ar, as mulheres se mobilizaram para votar a favor de uma nova constituição em outubro de 2020 e, em 15 e 16 de maio, para eleger seus representantes na convenção.

No plebiscito que aprovou a Convenção Constitucional, mais de 50% dos eleitores inscritos foram às urnas, número que superou em muito a participação eleitoral que vinha diminuindo ao longo dos anos, o que modificou a composição do eleitorado e mergulhou os especialistas habituais em uma série de dúvidas sobre o comportamento da nova massa de eleitores.

“Esperamos estar presentes e poder influenciar um espaço de decisão de suprema relevância, para pensar coletivamente, para pensar na defesa dos territórios, para expor estas questões. É uma oportunidade de tornar visíveis nossos problemas, de mostrar que não seremos mais alheios às decisões que são tomadas a respeito de nossas vidas", a constituinte Natividad Llanquileo disse antes de ser eleita para uma das 17 cadeiras reservadas a representantes dos povos indígenas.

A mais de 1.100 quilômetros ao norte de Tirúa, na cidade de Coquimbo, Alejandra Vivanco – que foi candidata a constituinte pelo Partido Democrata Cristão – refletiu sobre os resultados do processo eleitoral: “Estou muito feliz porque a eleição dos constituintes reflete efetivamente qual foi o movimento da explosão social, reflete as diferentes perspectivas ou visões que possam existir”.

'A revolução será feminista ou não será'

A expectativa sobre esse processo é grande, não só por se tratar do primeiro órgão constituinte paritário do mundo, mas também por ter origem nas demandas cidadãs que se impuseram na rua e que obrigaram a um já deslegitimado Congresso Nacional – o parlamento chileno conta com apenas 8% de aprovação, segundo uma pesquisa de abril deste ano – a realizar uma sessão extraordinária em 15 de novembro de 2020 para chegar ao acordo político que iniciaria este processo constituinte.