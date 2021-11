Sem berço, mas com apitos: desafios das mulheres no primeiro mês da Constituinte chilena

“Um dia você se olha no espelho e vê as cicatrizes como feridas; o tempo passa e você não as vê mais”, escreveu no Facebook Alejandra Pérez, que passou por mastectomia dupla após diagnóstico de câncer. “E em um dia como hoje, você voltar a olhar para elas”, continuou. Naquela época, Pérez era conhecida como a candidata “sem seios”, como ela diz. Faltavam sete semanas para as eleições da Assembleia Constitucional do Chile, em que foi eleita sob a bandeira da saúde e através da imagem de seu peito nu estampados com slogans dos protestos de 2019, como "até que a dignidade se torne habitual", reflexos fiéis de sua realidade. Nesse momento, afirma, viu suas cicatrizes como "palavras escritas". “Aí eu paro e vejo o difícil e esgotante processo de me reconhecer e me amar loucamente de novo”, concluiu sua mensagem nas redes sociais.

Pérez e 154 outros constituintes tomaram posse em 4 de julho com a missão de responder a uma das demandas dos protestos – uma nova constituição que lance as bases para resolver o que milhões de chilenos vêm reivindicando: aposentadoria, saúde, educação, o reconhecimento da água como um direito humano, igualdade, fim do patriarcado... dignidade. A resposta a essas exigências será elaborada nos próximos dez meses, assim que a convenção formalizar seu regulamento interno, o que deverá acontecer até o fim do mês.

Pérez – integrante da Lista do Povo – é uma representante do setor que nunca abandonou a Plaza de la Dignidad, como o movimento rebatizou a Plaza Italia. Em uma terça-feira recente, enquanto os constituintes discutiam a regulamentação proposta por algumas comissões, Alejandra se levantou de sua cadeira e caminhou com passos firmes em direção à cerca que separa o antigo congresso e a rua. Ali estavam dezenas de professores de Til-Til (cidade a uma hora de Santiago) que reclamavam da falta de pagamento de sua previdência social pelo município. Depois de receber um documento com as demandas do grupo, Pérez comentou à imprensa: “Eu venho dos movimentos de rua. Eu sou uma manifestante e nunca vou tirar esse chapéu porque isso é o que eu sou”. Posteriormente, em entrevista ao #NuestrasCartas, acrescentou: “Estamos aqui pelos presos, pelos mutilados, pelos torturados, por todos os companheiros que sofreram violações dos direitos humanos desde os protestos. Porque os protestos não aconteceram apenas de outubro a dezembro de 2019, como querem que acreditemos. O povo continua mobilizado e companheiros continuam sendo detidos”.

Participação cidadã

Para Alejandra Pérez, o principal desafio da convenção é conseguir maior legitimidade do que a Constituição de 1980, imposta durante a ditadura de Pinochet. E para isso é necessário que todos participem do debate, mesmo aqueles que não confiam no processo. A comissão sobre regulamentos da convenção, como todas as outras, convocou a participação popular por meio de audiências públicas e, em cinco dias, mais de 130 organizações e pessoas físicas se inscreveram para influenciar o debate regulatório.