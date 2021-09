Constituintes chilenas: uma maratona de esforços

Manuela Royo corre. É difícil encontrar espaço para entrevistar a advogada de 38 anos, eleita para reescrever a Constituição chilena: depois de cinco tentativas, nos encontramos uma segunda-feira às 19h. A essa altura, ela imaginou que as audiências públicas teriam terminado. Mas não. Eram quase 20h30 quando ela deixou a sede da Convenção Constitucional, carregada de livros e relatos de organizações de mulheres, gênero-diversas e trans ecoando em sua cabeça.

Ela coordena uma comissão que leva um nome tão grande quanto seus desafios: Comissão de Direitos Humanos, Verdade Histórica e Bases para a Justiça, Reparação e Garantias de Não Repetição. Parte desse desafio é curar uma história republicana construída sobre massacres e ocupações de terras de povos indígenas, as feridas da ditadura e as vítimas após a eclosão social de 2019.

Desde sua instalação em 4 de julho até 28 de agosto, a Convenção Constitucional recebeu em audiência cerca de mil pessoas e organizações que vieram apresentar suas histórias, seus problemas e suas propostas. Esse foi o primeiro compromisso dos constituintes: iniciar o debate não com as suas ideias ou com as de suas organizações, mas com as da maioria popular, das pessoas que estão nas ruas desde 18 de outubro de 2019, que foram às urnas em números históricos para tornar este processo possível e que acompanham de perto esta convenção que prometeu refundar o Chile.

A noite está escura, fria e a noite parece anunciar chuva. O toque de recolher começa em uma hora e meia, quando as ruas ficam vazias e as mulheres correm mais perigo. Por isso, Manuela Royo ainda corre. “Em um dia, percorremos muitas perspectivas de feminismos e isso também influencia a forma de fazer política que nós mulheres que fazemos parte da Convenção conseguimos trazer à tona, que tem a ver com a participação de baixo para cima, de forma horizontal”, reflete enquanto iniciamos a trajeto.

Maratonas de sessões, encontros territoriais e entrevistas para dar visibilidade ao trabalho ocupam suas horas em um ritmo que ela classifica como “patriarcal e carente de cuidado”, com demandas que se replicam em todos os espaços da sociedade.

Enquanto caminha para pegar sua bicicleta para ir a casa de sua mãe, onde passa as noites durante suas sessões em Santiago, sua filha de 3 anos, Alma, começa a adormecer a mais de 700 quilômetros de distância em Araucanía, cuidada por seu pai.

“Às vezes é difícil pra mim, fico triste... mas aí eu digo: vai valer a pena. Estamos fazendo algo pelo futuro de todas as pessoas que vivem no Chile e talvez possamos até influenciar o resto do mundo”, diz Manuela. Eleita com o apoio dos Movimentos Sociais Constituintes como militante do Movimento pela Defesa da Água, da Terra e da Proteção do Meio Ambiente (Modatima), dedicou a maior parte de sua carreira à defesa jurídica dos direitos humanos através do Instituto Nacional de Direitos Humanos, da Defensoria Penal Pública ou como advogada particular defendendo a comunidade Mapuche