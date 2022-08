Essa transição para a grande agricultura e monoculturas mais lucrativas tornou os pequenos agricultores mais dependentes de fertilizantes químicos caros, forçando-os a arcar com dívidas cada vez mais altas. Na Índia, 10.677 trabalhadores agrícolas tiraram a própria vida em 2020, muitos deles agricultores presos à dívidas crescentes resultantes dos altos custos desses insumos agrícolas.

Termos de comércio injustos e empréstimos globais – aplicados por instituições financeiras multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) – também têm culpa.

Os programas de ajuste estrutural (PAE), introduzidos pelo Banco Mundial após a crise da dívida na América Latina e na África após a crise do petróleo de 1979, coagiram os países mais pobres a privatizar seus setores públicos e reduzir seus mecanismos de bem-estar.

Aderir a pacotes de políticas rígidos em quase todos os setores-chave – da agricultura à educação e saúde – tornou-se obrigatório em troca de quaisquer empréstimos futuros do banco ou do FMI.

Os PAEs obrigaram os países endividados em todo o Sul Global a deixar de priorizar culturas nativas das quais a população local dependia para produzir culturas comerciais para exportação. Como resultado, as populações locais e os agricultores tornaram-se mais vulneráveis ​​à escassez de alimentos – devido aos efeitos ecológicos negativos e ao declínio na acessibilidade dos alimentos.

Zâmbia: privatização de sementes

No Zâmbia, por exemplo, a agenda de ajuste estrutural incluiu a privatização e liberalização do sistema de sementes. Começou com a liberalização e desregulamentação do ZAMSEED em meados da década de 1990, o que levou a um declínio no apoio às cooperativas de agricultores. Além disso, a prioridade do milho como cultura de rendimento levou a um declínio na variedade de culturas, o que significa que a população local tem menos fontes de alimentos disponíveis.

“Sob as recentes mudanças políticas, a prioridade é dada à produção de milho. Este é um dos principais motores do monocultivo, que é responsável pela redução das variedades de alimentos disponíveis no Zâmbia”, disse Chiliniya, da FIAN, ao openDemocracy.

A FIAN vem documentando como o controle corporativo da agricultura enfraquece a segurança alimentar. Os sistemas de sementes deixaram de ser liderados por cooperativas (o que dá aos agricultores mais agência e preços justos) para ser liderados por corporações (que priorizam os lucros).

“Os sistemas de sementes geridos pelos agricultores foram substituídos por sistemas de sementes comerciais”, explica Chilinya. “A maioria dos pequenos agricultores não consegue comprar sementes pelo preço comercial e, portanto, não pode cultivar nenhum alimento.”

Essas sementes comerciais também são mais vulneráveis ​​a condições climáticas extremas. “A maioria das pessoas se concentra em culturas de rendimento em detrimento de outras culturas que são mais resistentes a grandes mudanças climáticas. Na esteira de mudanças climáticas extremas como as vistas em 2020 e 2021, o país sofre com a escassez de alimentos”, acrescenta Chiliniya. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), 48% da população do Zâmbia não consegue atender às necessidades mínimas de calorias.

Quênia: crise alimentar

O openDemocracy também conversou com ativistas da justiça alimentar no Quênia, que está passando por uma grave crise alimentar. “A degradação da terra está afetando a produção de alimentos no Quênia por causa do uso excessivo de fertilizantes químicos”, diz Leondia Odongo, cofundadora da organização de justiça social Haki Nawiri Afrika.

Como no Zâmbia, o legado desastroso dos PAEs é o culpado. Em 1980, o Quênia foi um dos primeiros países a receber um empréstimo de ajuste estrutural do Banco Mundial, que estava condicionada à redução de subsídios essenciais para insumos agrícolas, como fertilizantes. Este processo instigou uma mudança para o cultivo de culturas de rendimento para exportação, como chá, café e tabaco, em vez de cultivos básicos para a população local, como milho, trigo e arroz.

“Insumos agrícolas que antes eram fornecidos gratuitamente aos agricultores passaram para as mãos de entidades privadas sob o pretexto de eficiência”, explica Odongo. “Isso resultou em pequenos agricultores sendo abandonados à mercê de corporações transnacionais da indústria de sementes e agroquímicos, que enganam os agricultores com informações sobre sementes e produtos químicos”, detalha.