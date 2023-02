A crise climática deixa o norte do México sem água

Enquanto em Monterrey o foco são as represas, em La Palangana o foco é a conservação do ecossistema e da biodiversidade do rio Ramos. Álvarez destaca que, além das represas, os riachos também estão secando, afetando um número enorme de espécies.

"Nuevo León é muito mais do que apenas a área metropolitana de Monterrey, e é muito mais do que os indivíduos que bebem a água", acrescenta Álvarez. "Há uma biodiversidade muito importante que está passando por um momento muito difícil com a seca".

As mulheres de La Palangana lembram quando espécies de peixes como snooks, mojarras, matalote conchos e muitas outras costumavam nadar no rio, mas desapareceram. As árvores de zimbro também estão secando. Para a vida do rio, para o povo da comunidade e para as gerações futuras, eles se uniram para defender o rio, até depois do fim da seca.



Este artigo foi originalmente publicado no Diálogo Chino.