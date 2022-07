As consequências da catástrofe socioambiental causada pela construção dessa infraestrutura ainda hoje são difíceis de mensurar. “Belo monstro", é como a batizaram as famílias que foram expulsas de suas casas, suas terras e ilhas pela intervenção que acabou com o habitat de uma vasta área conhecida como “Volta Grande” do Xingu — e com a vida e o futuro das comunidades assentadas em suas margens.

Mais de 14 mil pessoas foram deslocadas de suas terras, incluindo a família de Dani, e reassentadas em pequenas casas recém-construídas, conhecidas como “RUCs” (Reassentamentos Urbanos Coletivos), distantes do rio e do centro da cidade. “Antes, o sentimento de comunidade era muito forte”, diz Dani. “Quando éramos crianças, brincávamos juntos na rua e a comunidade cuidava de nós enquanto nossos pais saíam para trabalhar ou pescar no rio. Pertencíamos ao rio, à floresta. Éramos felizes. Éramos ricos."

Mas a chegada de 45 mil trabalhadores, entre 2011 e 2013, quebrou a coesão da pequena cidade amazônica. O reassentamento das populações que viviam às margens do rio também fragmentou as comunidades, desmembrando sua estrutura. As famílias foram levadas para um descampado sem árvores que fica longe demais do centro para chegar a pé.