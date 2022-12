O ex-ministro pondera, no entanto, que negociar com os chineses costuma ser uma tarefa difícil. "Eu acho que a negociação com a China não é fácil, quebrar esse paradigma de sermos apenas um exportador de commodities também não é uma tarefa fácil, até em questões relativamente simples, como do óleo de soja, não estou falando de ciência espacial, estou falando de óleo de soja. É difícil porque os chineses, falando com toda a franqueza, eles tendem a ser um pouco protecionistas de suas indústrias", explica.

Mesmo assim, ele ressalta que isso não significa que haveria conflitos na relação: "É melhor ter um negociador duro e honesto do que brando e desonesto".

Meio ambiente em pauta

Eduardo Viola, professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, lembra que o governo Lula controlou o desmatamento na Amazônia, impulsionado pelo avanço da fronteira agrícola, principalmente da soja e carne bovina. Ele acredita, portanto, que essa visão mais sensível às questões ambientais voltaria na gestão Lula. "Isso é quase certo porque [o controle do desmatamento] foi feito com sucesso no governo anterior do Lula", afirma.

Questionado se o aumento do desmatamento no Brasil para produção agropecuária poderia prejudicar as vendas para a China, Viola diz que, pelo menos por enquanto, os asiáticos veem como prioridade a segurança alimentar:

"Está longe [de a China] estar num cenário europeu [onde essa pressão pelo controle ambiental é maior]", diz Viola. "A tendência é que a China seja cada vez mais favorável ao controle de desmatamento, mas o grau em que isso vai afetar as exportações brasileiras é difícil de avaliar".

O professor acrescenta, no entanto, que um segmento do agronegócio já internacionalizou a necessidade de transição para uma economia de baixo carbono, ainda que isso não seja bem representado na bancada ruralista do Congresso:

"Essa transformação do agronegócio, em que a incorporação da proteção ambiental implica em maior qualidade nos alimentos produzidos, interessa cada vez mais à China".

Este artigo foi originalmente publicado no Diálogo Chino.