O novo governo de Boric no Chile: um laboratório para a mudança social

O triunfo no Chile do esquerdista Gabriel Boric contra o representante da extrema direita pinochetista José Antonio Kast é, sem dúvidas, o acontecimento político mais importante da região em 2021. O sucesso ou o fracasso do futuro governo terá grande efeito na capacidade da esquerda latino-americana de projetar um ciclo político renovador.

Tendo como meta a conformação de um governo eco-feminista que se inspira no socialismo democrático de Salvador Allende, Boric, que toma posse hoje, 11 de março, se depara com um desafio inédito no Chile: consolidar um projeto transformador que estabeleça as bases para superação do modelo neoliberal. Para isso, sem dúvidas, a relação com os movimentos sociais será fundamental. Aliás, o ciclo político atual está intimamente ligado ao ciclo de mobilizações dos últimos 10 anos no país andino e do qual o próprio Gabriel Boric é resultado.

Chile: de laboratório do neoliberalismo a caldeira de lutas

Desde a década de 1990, o Chile foi colocado como o paradigma, para os países emergentes, de um desenvolvimento que combinava abertura econômica com estabilidade democrática. Porém, a via chilena do neoliberalismo foi subitamente desacreditada por uma série de mobilizações sociais que encontrou no “estallido social” de outubro de 2019 sua expressão mais aguda. O ciclo de mobilizações recentes revelou ao mundo a pior face do modelo chileno: altos níveis de desigualdade, precariedade da vida, endividamento e separação entre demandas sociais e institucionalidade política.

Como foi possível a passagem do país modelo do neoliberalismo ao momento de questionamento atual? As mobilizações de secundaristas em 2006 e de universitários em 2011 são um marco para compreender essa virada. Precisamente, o novo presidente do Chile, o mais jovem de sua histórica e o mais votado (em termos absolutos), construiu sua trajetória política nessas rebeliões educacionais como liderança da Federação de Estudantes da Universidade do Chile (2012). Dois dos seus mais estreitos colaboradores e aliados políticos no seu governo, a comunista Camila Vallejo e o fundador de partido Revolução Democrática, Giorgio Jackson, foram as principais lideranças de 2011. Todos eles se mobilizaram contra a mercantilização da educação durante o primeiro mandato de Sebastián Piñera. Dez anos depois da “primavera chilena”, é o próprio Piñera quem terá que entregar o comando do país a esse grupo de lideranças.

O triunfo de Boric mostra que a relação entre ciclos de mobilização e ciclos políticos eleitorais é mais sinuosa do que se esperaria. Ainda que as mobilizações estudantis tenham tido efeitos políticos imediatos: criou-se a bancada estudantil na Câmara dos deputados, com Boric, Jackson e Vallejo, e a demanda por mudanças tenha pavimentado a chegada pela segunda vez de Bachelet com um projeto mais reformista; também a insatisfação com as reformas desse governo e o retorno de Piñera ao poder levaram apressadamente a acreditar que o “efeito 2011” tinha acabado.

Longe disso, as mobilizações estudantis abriram um questionamento à mercantilização dos direitos sociais herdada da ditadura e as lógicas meritocráticas que supostamente operavam na educação. Paralelamente, una série de mobilizações de moradores de “zonas de sacrifício” evidenciaram os limites ambientais do extrativismo chileno: o ponto de partida foram as passeatas contra o mega projeto elétrico Hidroaysén na Patagônia em 2011. O movimento “No más AFPs”, contra o sistema de previdência baseado na capitalização individual, mostrou que um dos pilares do modelo chileno – seja pela sua contribuição à financeirização da economia chilena seja por como foi exportado como um exemplo a ser seguido pelo mundo – tinha uma forte erosão na sua base de legitimidade, por entregar aposentadorias que são um passaporte à pobreza.