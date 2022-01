O desafio do Chile: Por que estou otimista

Outro fator a favor de Boric é a Convenção Constitucional (em cuja implementação ele foi fundamental). Os 155 constituintes escolhidos pelo povo estão em processo de escrever uma nova Carta Magna para substituir a fraudulenta Constituição aprovada por Pinochet em 1980 e que tem impossibilitado reformas desde então. O processo sem precedentes de reimaginar como a nação deve ser governada, de como ela pode realizar o sonho de se tornar uma sociedade verdadeiramente inclusiva, está sendo realizado por constituintes que representam a imensa diversidade do povo chileno. A convenção tem conta com o mesmo número de mulheres e de homens, é presidida por uma mulher indígena e está no caminho de libertar o Chile das persistentes algemas legais e ideológicas do legado de Pinochet. A convenção também se esforça para tornar suas deliberações participativas e baseadas na comunidade – uma prática que coincide com os próprios instintos e experiências de Boric.

Igualmente promissor para o sucesso de Boric é que sua ascensão vem em um momento propício para a esquerda latino-americana. Argentina, Bolívia e Peru, as três nações que fazem fronteira com o Chile, estão atualmente governadas, embora de maneira incerta e precária, por governos de esquerda. Além disso, a eleição de uma mulher socialista como presidente de Honduras e a probabilidade de que Lula derrote Jair Bolsonaro (amigo de Kast, a propósito) em Brasil são outros sinais de mudanças importantes. Os governos de direita no Equador e na Colômbia estão em apuros. Os colombianos irão às urnas este ano e pesquisas mostram que o ex-guerrilheiro Gustavo Petro pode conquistar uma vitória surpreendente.

A feroz defesa dos direitos humanos por parte de Boric e seu compromisso com as normas e instituições democráticas – que já o levaram a criticar a ditadura do pseudo-sandinista Daniel Ortega na Nicarágua e as atrocidades do venezuelano Nicolás Maduro – poderiam fortalecer a necessária renovação da esquerda na América Latina, ajudando a evitar os erros dos governos revolucionários anteriores.

Finalmente, no entanto, minha convicção de que aqueles que votaram em Boric podem ser capazes de enfrentar, junto com ele, tantos e tão diversos desafios, está enraizada em minha existência pessoal. Nascido em Buenos Aires e criado em Nova York, cheguei a Santiago em 1954, aos 12 anos. Rapidamente me encantei pela beleza da terra e pela coragem e sabedoria de seu povo. Nas décadas seguintes, encontrei um lar no vasto movimento pela justiça social chileno, um movimento que culminou no governo democraticamente eleito do socialista Salvador Allende. E depois do sangrento golpe de 1973 que pôs fim ao movimento de Allende, fiquei espantado e inspirado pela forma como o país que passei a chamar de meu conseguiu resistir à ditadura com enormes sacrifícios e logo expulsar Pinochet por meios pacíficos, iniciando uma transição democrática que, com todas as suas imperfeições, encontrou agora um líder que pode ajudar o povo a completar seu caminho em direção à liberdade e à igualdade.

Eu vi com meus olhos o que os chilenos e chilenas podem fazer quando são chamados a uma causa nobre. Só posso rezar para que agora, mais uma vez, meu país seja um exemplo de libertação para um mundo turbulento que clama por alguma luz no meio de tanta escuridão.

Este artigo foi originalmente publicado em inglês pelo The Nation. Leia o original aqui.