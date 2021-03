'Eu não posso dizer que eu vivenciei a guerra como muitas pessoas vivenciaram'

Eu não seria capaz de estar aqui hoje se eu não tivesse tido o suporte de toda a minha família.

Meu pai faleceu em 2018, quando eu estava vivendo em Boa Vista/Brasil, e eu não tive a oportunidade de voltar ao meu país para o seu funeral. Eu me mudei para São Paulo. Em Boa Vista eu estava sozinha; em São Paulo eu tenho alguns familiares.

Eu estava falando do meu pai por causa do que ele me disse quando eu comecei a estudar. Você escolhe o que você vai estudar no seu terceiro ano do ensino médio no meu país, e eu queria estudar Latim, filosofia, e direito, mas a minha verdadeira paixão era o jornalismo. Meu pai era um homem de negócios, e ele me disse: “Você quer estudar Latim? Ok, eu irei te dar suporte de qualquer forma, mas eu gostaria de te dar uma opção, eu gostaria que você estudasse economia para vir trabalhar comigo depois”. O Curso de economia era três anos de estudos técnico e depois você iria para a faculdade aprender contabilidade e o que mais fosse relacionado à economia. No primeiro momento, eu não gostei muito da ideia, mas eu o fiz mesmo assim e terminei amando o curso que eu tinha feito. Isso é uma coisa que eu sempre vou agradecer ao meu pai, ele apoiou o meu estudo e eu realmente amei aquele curso.

Eu nasci no Congo oriental. Meu pai era de lá, minha mãe também, toda a minha família. Muitos dos meus familiares ainda continuam morando lá. Em 2007, nós nos mudamos para a capital, Kinshasa, por causa dos conflitos no leste do Congo. Eu não posso dizer que eu vivenciei a guerra como muitas pessoas – na guerra, a guerra dos homens, muitas mulheres são estupradas, crianças são forçadas ao trabalho e recrutadas pelo exército. Nós morávamos em Goma, próximo à fronteira com Ruanda, e os conflitos aconteciam no interior da província. No entanto, nós tivemos que sair de onde eu nasci por causa de uma erupção vulcânica. Nós tivemos que fugir.

Quando eu olho para trás hoje, eu rio da situação que passamos, mas é uma história trágica. Existem pessoas na cidade que monitoram as atividades do vulcão e nos mantem informados. Um dia, minha mãe chegou em casa e disse: “Nós precisamos ir embora agora”. Nós cruzamos a fronteira para Ruanda e ficamos por lá alguns dias. Quando cruzamos a fronteira de volta para o nosso país, encontramos a nossa casa destruída, tudo havia sido destruído. Meu pai vivia viajando por causa do seu trabalho, que era um negócio internacional, e ele não estava em casa. Minha mãe perguntou: “Nós não temos nada mais, o que vamos fazer?” Essa foi a minha primeira experiência com crise humanitária. Eu me lembro de ver as Nações Unidas, a Cruz Vermelha, Caritas; isso é uma coisa que a gente só via em filmes e documentários.