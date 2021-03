‘Eu estava grávida e sem ter para onde ir’

Minha história é muito longa. Eu não vou saber dizer os nomes de todos os países que eu passei desde que eu deixei a minha casa, mas eu enfrentei muitas dificuldades. Eu deixei o meu país não por causa da guerra em si, mas por causa de conflitos familiares. Minha família não tinha muito dinheiro. Quando o meu pai morreu, ele deixou algumas coisas, mas a sua família tirou tudo da minha mãe e de seus filhos. Nós ficamos desabrigados. Nós não tínhamos lugar para dormir, tínhamos que nos separar. Cada um ia dormir em um lugar diferente, e tentávamos nos juntar durante o dia.

Eu trabalhava vendendo celulares. Eu ganhava pouco, mas eu guardava o quanto eu podia para que um dia eu pudesse sair de lá. Um dia uma amiga disse que não conseguia mais continuar vivendo com as dificuldades de nosso país e que ela estava se preparando para partir. Eu também não aguentava mais minha vida lá. Eu olhava a situação da minha família e via que não estava funcionando. Nós não conseguíamos comprar arroz ou frango para comer. Eu preparei a minha mente para sair, mas sendo mulher e a filha mais nova, eu não podia contar para a minha mãe; ela não deixaria eu partir. No meu país, se você sai e desaparece por alguns dias, sua família vai pensar que algo de errado aconteceu e começar a pensar que você morreu.

Eu tinha vinte e nove anos quando eu decidi sair. Eu escapei em um navio que estava vindo para o continente americano. Nós descemos no Equador, mas a situação era ruim por lá. Eles não tinham muita ajuda para a gente. Havia dois barcos saindo de lá, um para Cuba e outro para a Colômbia. Minha amiga e eu não tínhamos nenhum dinheiro para pagar a passagem, mas um homem no barco nos colocou no barco para a Colômbia, sem cobrar nada. Foi muito difícil para mim. Eu não sabia na época, mas quando eu deixei o meu país eu estava com quase quatro meses de gravidez. A viagem para a Colômbia durou quase dois meses, eu cheguei lá com seis meses de gestação. Quando eu cheguei na Colômbia, eu fui roubada, roubaram todo o nosso dinheiro e passaportes. Nós ficamos lá por dez dias – Eu dormi na rua, debaixo de uma árvore. Eu não tinha ninguém para ligar para pedir dinheiro.

Havia um homem que trabalhava levando migrantes entre os países. Ele viu que eu estava grávida. Eu disse para ele que estava sozinha, que o pai do meu filho não estava conosco. Ele gostou de mim e disse que iria me ajudar a sair de lá. Eu não paguei e também não tive que fazer nada com ele, Graças a Deus. Ele disse que eu não poderia ficar ali nas ruas por muito mais tempo, porque era muito perigoso para uma mulher grávida – alguém poderiam fazer algo comigo. Ele disse que me compraria uma passagem para o Peru. Ele fez tudo para mim. Ele me colocou num ônibus que me levaria para outro lugar, outro país que eu esqueci o nome, e depois eu chegaria no Peru.

Aquele homem havia me dito que eu deveria ir até São Paulo, no Brasil, e me deu um número de uma pessoa que levava migrantes até lá. Mas quando eu cheguei no Peru eu não tinha um telefone para ligar, então, eu comecei a pedir ajuda para as pessoas na rua. Eu pensei, ‘Como eu vou chegar em São Paulo?’. Eu não tinha nada comigo, nenhum real. Eu comecei a chorar na estação de ônibus. Eu estava grávida e sem ter para onde ir. Uma mulher. brasileira, tia Linda, veio até a mim e disse que ela iria me ajudar. Ela disse: “Você cruza para Rio Branco e quando você estiver em Rio Branco eu vou colocar você em um ônibus para São Paulo”. Quando chegamos em Rio Branco, ela me levou até a sua casa. Eu conheci a sua filha, Carina, e seu marido, João. Eu fiquei lá por cinco dias. Ela me perguntou se eu queria descansar e que depois ela me compraria uma passagem para São Paulo. Ela perguntou se eu tinha família lá. Eu disse não, mas que eu conhecia alguém que morava lá.