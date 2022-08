Jineth Bedoya é jornalista, ativista e sobrevivente. Uma mulher corajosa. Em 2000, Bedoya foi vítima de ameaças, sequestros, torturas e violências sexuais usadas como forma de retaliação por seu trabalho jornalístico no contexto do conflito armado da Colômbia. Seu caso permaneceu impune por décadas. Em 2010, criou a campanha "Não é hora de nos calarmos", que denuncia a violência sexual, a invisibilidade dessa prática e a impunidade generalizada que envolve esse crime hediondo.

Seu símbolo de campanha é uma borboleta violeta, que representa a dignidade das vítimas e sobreviventes de violência sexual. Este símbolo esteve presente ao longo do litígio de forma simbólica e literal porque Bedoya, sua força e seu caso são o exemplo perfeito do "efeito borboleta", conceito ligado à teoria do caos que mostra que o bater de asas de uma simples borboleta pode gerar imensas consequências do outro lado do mundo. De fato, o bater das asas de Bedoya gerou mudanças na realidade de milhares de mulheres.

Ninguém escapa do efeito borboleta de Bedoya. Nós, do CEJIL e nossos colegas da FLIP, tivemos o privilégio de fazer parte dessa transformação a partir do momento em que Bedoya nos confiou o litígio de seu caso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bedoya chegou até nós após muitos anos de luta incansável em busca de justiça em um país onde as ameaças contra ela e sua família nunca cessaram. Essas ameaças era feitas dentro de quadro de um processo judicial indiferente, discriminatório e tomado por estereótipos de gênero que dificultaram as investigações. O caminho foi longo e cheio de momentos desafiadores, emocionantes e outros, que embora profundamente dolorosos, nunca dizimaram a força de Jineth.

O desafio era colossal. A FLIP aplicou seu profundo conhecimento no contexto de violência contra a imprensa e seu expertise no acompanhamento de jornalistas, e o CEJIL suas décadas de trabalho e experiência em direito internacional e nos órgãos do sistema interamericano para gerar mudanças estruturais na área de direitos humanos nas Américas. Latin. Essa aliança estratégica fortaleceu as alas e nos permitiu sonhar, junto com Bedoya, que um dia a justiça seria feita.