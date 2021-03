A Colômbia falha Jineth Bedoya em inédita decisão em caso de violência sexual

“Os criminosos sempre quiseram me silenciar e o Estado hoje pretende fazer o mesmo. A desistência do julgamento perante a @CorteIDH mostra que não tem intenção de fazer justiça no meu caso e nos casos de violência sexual,” declarou a jornalista colombiana Jineth Bedoya em sua conta no Twitter na segunda-feira(15), quando a Colômbia se retirou da audiência de seu caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), acusando os juízes de parcialidade.

Depois de 21 anos esperando justiça por seu sequestro, tortura e estupro em 2000, quando conduzia uma investigação na prisão La Modelo, em Bogotá, Bedoya sofreu forte decepção em um dia que deveria ter sido histórico na Colômbia – o seu é o primeiro caso de violência sexual no país a chegar a um tribunal internacional.

Imagem do arquivo do caso | Jineth Bedoya/Twitter

Na última segunda-feira, Camilo Gómez, diretor da Agência Nacional de Defesa Legal do Estado (ANDJE) deixou uma audiência na Corte Interamericana, que buscava determinar a responsabilidade do Estado colombiano no caso de Bedoya – uma ação sem precedentes. A Nicarágua não o fez com Daniel Ortega, nem a Venezuela com Hugo Chávez ou Nicolás Maduro, nem o Peru na era Alberto Fujimori, o que levanta diversas questões sobre o porquê da posição do Estado colombiano neste caso.

Logo de retirar-se da audiência, Gómez anunciou que a ANDJE solicitaria o afastamento de todos os magistrados do processo, exceto um, e exigiria a paralisação do processo até que seu pedido fosse resolvido. Gómez alegou “falta de garantia de objetividade no processo” e acrescentou que é obrigação dos juízes “ser objetivos e imparciais”.