Querência se tornou o décimo maior município sojicultor do Brasil e está na rota do Arco Norte, um corredor viário que se tornou uma prioridade do agronegócio e também do governo de Jair Bolsonaro. O Arco Norte é um plano para impulsionar uma rede de ferrovias, hidrovias e rodovias para escoar grãos do Centro-Oeste pelos portos do Norte e Nordeste, barateando custos de exportações — o Brasil exporta em torno de 60% dos grãos de soja que produz, e 70% dos embarques vão para a China, segundo dados de comércio exterior.

Até agora, apenas empresas brasileiras ganharam os contratos, mas há a expectativa de que a China invista na logística do país. “A China começou a focar em toda a cadeia de produção agroalimentar, desde seu início na agricultura no país produtor até incluir logística, energia, portos, ferrovias, vários estágios de toda a cadeia de produção”, disse Yan Tian, do Instituto Ambiental Global, ONG com sede em Beijing.

O Arco Norte já é relevante na logística do agronegócio e deve se tornar ainda mais. “Em 2009, exportávamos cerca de sete milhões de toneladas [de grãos] pelo Arco Norte, e hoje são aproximadamente 42 milhões de toneladas. A tendência é continuar crescendo”, disse Elisangela Pereira Lopes, da Confederação da Agricultura e Pecuária, durante uma audiência pública no Senado em 2021.

Porém, a infraestrutura do agronegócio se expande rumo a áreas de alta vulnerabilidade socioambiental, segundo André Ferreira, diretor do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema). “Identificamos 200 intervenções de infraestrutura logística propostas, previstas ou desejáveis pelo mercado na Amazônia, e isso reforça o movimento em direção aos portos do Arco Norte, numa área que é muito sensível”, afirmou Ferreira num webinar recente sobre rotas sustentáveis à China.

“Há um pensamento único do governo e de boa parte dos produtores de grãos, que é a saída pelo Arco Norte. Mas a sociedade precisa debater essa alternativa. Avaliar quais são as vantagens e desvantagens para o país, uma vez que é uma área sensível da Amazônia. Não só por causa do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa, mas também porque há comunidades indígenas ameaçadas por projetos de infraestrutura”, Ferreira acrescentou.

Querência é cortada pela BR-242, ou a “rota do grão”, uma das vias estratégicas do governo para o escoamento agrícola. No futuro, ela pode se somar às ferrovias Fico e Fiol no transporte de commodities pelo Arco Norte.

Às margens da BR-242, há extensas fazendas de soja coladas a florestas nativas. Em outubro, havia fogo em alguns trechos. Na floresta amazônica, os incêndios florestais não ocorrem naturalmente; eles servem ao manejo agropecuário ou ao desmatamento. Nos últimos anos, Querência conseguiu controlar a devastação florestal, mas o problema persiste, como mostram dados do Prodes.

Na chegada à Querência pela rodovia, o primeiro monumento visível é um silo que armazena grãos. Às margens da via, a concessionária não expõe carros de passeio, e sim tratores. Mais adiante, as lojas não são de itens de uso individual, mas de produtos e serviços agrícolas. Pelas ruas da cidade, transitam principalmente picapes empoeiradas.

O Portal do Xingu Business é um hotel sofisticado. Ele recebe funcionários de tradings de todo o Brasil e do exterior e está quase sempre lotado, segundo um recepcionista. Adiante, o Brisa Hotel, bem mais simples, recebe caminhoneiros que transportam as commodities — à noite, o vai e vem se intensifica, e uma fila de caminhões se forma.

Há barulho de obras por todos os lados. Construtoras erguem casas, condomínios e outros estabelecimentos para acomodar o crescimento do município com uma economia pujante, mas cuja riqueza é mal distribuída. Os preços são inflacionados, enquanto o saneamento e a gestão de resíduos, impróprios.

Há anos que o crescimento descontrolado da cidade e o avanço da monocultura angustiavam Kuiussi: “Eu pensei, pensei muito, sozinho dentro do mato… Até que avisei a minha decisão de mudar a aldeia de lugar. Todos concordaram”.

Aldeia se ergue do zero

Do centro urbano rumo ao território Wawi, o asfalto aveludado dá lugar a uma estrada de terra que cruza assentamentos de reforma agrária e lavouras cujas mudas de soja brotam do solo. Em meio às plantações, avistei veredas de onde erguiam palmeiras de buriti — um cenário típico do Cerrado. À medida que me aproximava do destino a mais de cem quilômetros de distância, a vegetação ganhava contornos amazônicos. Árvores mais altas e corpulentas escondiam o interior da floresta de olhares curiosos. Outras vezes, era difícil distinguir o bioma predominante.