Apetite internacional por castanha-do-pará pode ajudar comunidades amazônicas

Escrevi para Edivan Kaxarari no início de abril, mas passaram-se dias sem que a mensagem chegasse ao destinatário. Fiquei um pouco preocupada. Edivan vive no Território Indígena Kaxarari, na Amazônia brasileira, próximo à fronteira com a Bolívia. Embora seja uma área remota, a conexão de internet funciona. A floresta na área protegida já foi alvo de invasões de madeireiros ilegais. No passado, houve conflitos violentos. Algo teria acontecido?

Felizmente, duas semanas depois, Edivan respondeu com uma empolgada mensagem de áudio. Contou que ficou 23 dias acampado dentro da floresta coletando castanhas-da-amazônia (também conhecida como castanha-do-brasil ou castanha-do-pará), principal fonte de renda das 170 famílias do território indígena entre os estados do Acre e Rondônia, na fronteira com a Bolívia. “Foi bom demais nós lá acampados, havia bastante gente coletando, quebrando e carregando castanhas”, ele disse.

O extrativismo da castanha-da-amazônia garante a subsistência de 60 mil famílias da Amazônia brasileira, que vendem em média 40 mil toneladas por ano da espécie nativa — quase 60% de toda a produção dos países amazônicos —, segundo a rede Diálogos Pró-Castanha. Essa prática permeia várias gerações de comunidades tradicionais e vem se fortalecendo como uma alternativa sustentável ao crescente desmatamento da região, embora enfrente desafios com a descoordenação e a falta de incentivos em sua cadeia de produção.

Um estudo recente mostra que, entre 2017 e 2019, a Amazônia exportou US$ 298 milhões em produtos da bioeconomia — ou seja, compatíveis com a conservação da floresta —, entre eles a castanha-do-amazônia. O valor parece considerável, segundo, Salo Coslovsky, autor da pesquisa pela Universidade de Nova York, mas está bastante aquém de seu potencial e bem distante da real agenda econômica da região: monocultura, mineração, pecuária, além de papel e celulose renderam US$ 39 bilhões em exportações no mesmo período.

A castanha-da-amazônia chega a mais de 60 países, segundo análise do Diálogo Chino sobre dados do comércio exterior do Brasil. As exportações entre janeiro e julho de 2021 somam 7,7 mil toneladas — US$ 21 milhões em vendas — e representam quase 80% mais que há cinco anos. Mas o Brasil tem perdido oportunidades. Bolívia e Peru, seus maiores clientes, compram a oleaginosa para processá-la e voltam a exportá-la. Os Estados Unidos, terceiros do ranking, também destinam parte à revenda. Na sequência, vêm China continental e Hong Kong, que aparecem como uma esperança para a expansão do mercado.

“Os compromissos mais profundos da China com o controle das mudanças climáticas e a redução das emissões de carbono terão consequências de peso para seu comércio com o Brasil”, disse Mauricio Santoro, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. “Haverá mais oportunidades de investimentos em cadeias de desenvolvimento sustentável em produtos como o açaí, castanha-da-amazônia ou outros cultivos que permitam a conservação florestal”.

Castanheira, símbolo de conservação

Manter o extrativismo da castanha-da-amazônia é uma forma de preservar a cultura de povos tradicionais e reduzir a pressão sobre as florestas tropicais, embora poucos consumidores saibam disso.