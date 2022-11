Marina Silva: 'O Brasil vai assumir o protagonismo ambiental internacional'

Além de Salles, chegam ao Senado nomes como o do ex-ministro bolsonarista Jorge Seif Junior, que, segundo o The Intercept, mudou normas do setor pesqueiro para beneficiar sua família. E no Congresso, volta o deputado Zé Silva, autor do projeto de lei que pode impulsionar a grilagem de terras.

Joênia Wapichana, até então a única líder indígena no Congresso, não se reelegeu. Por outro lado, as indígenas Sônia Guajajara e Célia Xakriabá ganharam sua primeira eleição.

Os ambientalistas que pisarem em Brasília em 2023 encontrarão uma paisagem brasileira transformada pelos recordes de incêndios e desmatamento, impulsionados pela fronteira agrícola, e de garimpo em terras indígenas; pelas ondas de calor e seca em áreas do agronegócio — situações difíceis de serem revertidas no curto prazo, apesar de as metas climáticas assumidas pelo país já baterem à porta.

Dificuldades no próprio governo petista

As dificuldades podem vir mesmo com a vitória de Lula. "O afastamento de Lula e Marina era representativo e muito profundo", explicou Natalie Unterstell, fundadora do instituto Política por Inteiro, que acompanha a política ambiental no Brasil. "Ele tem uma agenda mais desenvolvimentista, enquanto que ela, uma agenda mais sustentabilista".

Além disso, o ressentimento de Silva ultrapassava as divergências políticas e acumulava batalhas perdidas. Uma de suas mágoas mais notórias com o PT ocorreu nas eleições presidenciais de 2014, quando Dilma Rousseff buscava a reeleição e sua equipe empreendeu uma campanha pesada contra a também candidata à presidência.

No segundo turno daquelas eleições, Silva apoiou o candidato da direita, Aécio Neves, contra Rousseff, reeleita. E em 2016, ela também apoiou o impeachment da presidente. Até mesmo em 2018, na disputa de segundo turno entre o petista Fernando Haddad e o candidato da ultra-direita Jair Bolsonaro, Silva resistiu em se manifestar a favor do PT, mas acabou expressando um "voto crítico" em Haddad, sem muitas aparições.

Hoje, analistas políticos enxergam a vitória da extrema direita e do discurso antissistema de Bolsonaro como um processo impulsionado pelo impeachment da ex-presidente. Questionada se teria se arrependido de suas decisões de apoio na época, ela é ambivalente:

"O contexto que nós tínhamos era um contexto em que escolhas políticas tinham que ser feitas, e elas foram feitas à luz dos fatos que ali estavam expostos".