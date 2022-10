Lula como reconciliador nacional

Apesar das semelhanças, as diferenças entre Lula 2002 e Lula 2022 são notórias. Em um cenário brutalmente polarizado, o lema "paz e amor" de Lula se baseia em uma mistura de discursos. Diante do presidente, Jair Bolsonaro, Lula adota posições específicas e vigorosas.

Mesmo assim, as semelhanças entre as candidaturas de Lula em 2002 e 2022 são grandes. E tem pouco a ver com a crise política, econômica e social que, então e agora, atingiu o Brasil. Estão relacionadas a um mecanismo que, desde a proclamação da independência até a chegada de Lula ao poder, está profundamente enraizado na política brasileira: a conciliação.

O homem cordial

Em 7 de setembro de 1822, após várias revoltas armadas que levaram à independência da maioria dos países latino-americanos, o Brasil declarou sua separação de Portugal. Embora a independência tenha sido precedida por algumas alterações armadas, a substância e a forma eram diferentes do resto da região: foi o próprio príncipe regente do Brasil, Pedro I, que trouxe a independência.

Dom Pedro, desobedecendo a sua linhagem e Lisboa, tornou-se imperador do Brasil. Em 1847, o imperador Pedro II criou o Ministério da Conciliação, um órgão para aproximar as forças conservadoras e liberais. A abolição tardia da escravidão, em 13 de maio de 1888, também veio à brasileira: sem uma revolta violenta ou derramamento de sangue excessivo.

O método de conciliação continuou durante todo o século 20. E germinou como um dos mitos fundadores do país. Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda, em seu ensaio Raízes do Brasil, definiu a “raça brasileira” como “homem cordial”. Embora o conceito problematizava, entre outras coisas, a confusão entre o público e o privado, a cordialidade surgiu como uma forma de lidar com os problemas. Não dizer "não" diretamente, contornando o conflito, assegurando a dissensão a fim de chegar a um consenso sobre as decisões.

Foi precisamente na década de 1930 que nasceu o chamado Estado de Compromisso. Getúlio Vargas, o maior líder político brasileiro do século 20, iniciou assim uma espécie de ideal político brasileiro, independente de ideologias e partidos políticos. Algo semelhante ao que é conhecido hoje como governabilidade. A conciliação também é um mecanismo para evitar rupturas e fortes mudanças na estrutura econômica. Poupar distâncias, o "mudar tudo para não mudar nada".

A ascensão de Lula ao poder em 2002 não pode ser entendida sem uma ancoragem no mecanismo histórico de conciliação. Lulinha paz e amor — lema, verso, projeto — conectado com o subconsciente coletivo de todo um país. Invocava um profundo anseio de paz social, tão eternamente inacabado quanto inspirador.

A campanha de 2022, entre outras coisas, apresenta a oportunidade para que o Brasil retorne ao caminho da conciliação. Lula, ao colocar o conservador Geraldo Alckmin como seu candidato a vice-presidente, está voltando à sua fórmula mágica. Ele está confiante de que um candidato como Bolsonaro, que vai contra a ideologia política brasileira por excelência, a conciliação, não conseguirá vencer novamente.

Reconciliação

No final do segundo mandato de Lula, o artista Raul Mourão lançou uma série de bonecos de pelúcia retratando o então presidente. Seu trabalho explorou o fenômeno Lula — as emoções que ele provocou. O então presidente, que desfrutou de um índice de aprovação muito alto, desencadeou fúria, amor e idolatria em todo o país. O que aconteceria se saíssemos para distribuir bonecos de pelúcia do Lula nas ruas, perguntei ao artista. Que emoções ele suscitaria? "Carinho, seguramente; ele é mais um membro da família", respondeu ele.