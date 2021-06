Migrantes guatemaltecos massacrados no México: por quê?

A descoberta de 19 corpos baleados e incinerados em um estado fronteiriço do México perto do Texas é um lembrete macabro de que os migrantes levados ilegalmente para os Estados Unidos são alvos da violência de cartéis.

As vítimas – posteriormente identificadas como guatemaltecas – foram descobertas em Tamaulipas, um estado de fronteira onde o trânsito de migrantes é comum. O estado também é território do Cartel do Golfo e do Cartel do Nordeste, dissidentes do outrora poderoso Los Zetas.

Autoridades descobriram a cena horripilante após receberem, em 22 de janeiro, denúncia de um veículo em chamas no município de Camargo. Um segundo veículo incendiado também foi encontrado no local. Os corpos estavam tanto na cabine como amontoados na caçamba da camionete, informaram agentes de segurança mexicanos em um comunicado de imprensa. Antes de serem queimadas, as vítimas foram baleadas.

Como não encontraram cartuchos no local, as autoridades acreditam que as vítimas foram mortas em outro lugar e posteriormente transferidas.

Embora não tenha havido confirmação oficial de que os corpos fossem os 19 migrantes que viajavam da Guatemala, seus familiares declararam que o coiote encarregado da viagem confirmou que eram eles. Alguns familiares estão alegadamente enviando amostras de DNA para verificação.

O fato motivou comparações com massacres anteriores, que se tornaram comuns na região de Tamaulipas na última década. O mais notável deles foi o Massacre de San Fernando em 2010, no qual 72 pessoas, muitas delas migrantes da América Central e do Sul, foram baleadas na cabeça e abandonadas em um armazém de propriedade do Cartel Los Zetas. Um ano depois, houve um “segundo” massacre de San Fernando, no qual 193 pessoas foram retiradas dos ônibus em que viajavam, mortas e enterradas em valas comuns.

Desde então, outros massacres ocorreram no estado, incluindo o de 21 integrantes de um cartel em 2019 que foram fuzilados e incinerados no município de Miguel Alemán.