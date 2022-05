O que devemos fazer em relação aos migrantes climáticos?

A maioria dos deslocamentos relacionados ao clima permanecerá interna aos países. No entanto, a pressão para atravessar as fronteiras está sempre presente, especialmente quando os países não fornecem apoio às populações deslocadas. Em alguns casos, como na região do Pacífico, o deslocamento está se tornando inevitável. Embora contribua com apenas 0,03% das emissões globais de gases de efeito estufa, a região sofre alguns dos piores efeitos do clima, incluindo aumento do nível do mar, aumento da salinização do mar e da terra, perda de terras e de pesca, entre outros.

Cada vez mais, as pessoas deslocadas pelo clima estão se tornando parte do que é conhecido como “fluxos migratórios mistos”: pessoas que atravessam fronteiras internacionais, com ou sem documentos migratórios, como requerentes de asilo, trabalhadores migrantes e refugiados. As categorias de pessoas em movimento estão se tornando cada vez mais difusas e, como resultado, quase todos os migrantes enfrentam desafios adicionais nas fronteiras e em seus novos países.

Diante de governos que os consideram “riscos de segurança”, as hostilidades racistas e violentas contra os chamados “migrantes climáticos” estão em ascensão. Isso é especialmente preocupante no contexto da pandemia de Covid-19, que transformou migrantes em bodes expiatórios para a propagação do vírus. Em alguns países, essa tendência levou a políticas de imigração mais rigorosas e controles de fronteira militarizados.

O direito de sair, o direito de chegar

À medida que nos esforçamos para progredir na luta contra o aquecimento climático, precisamos promover compromissos firmes com os direitos humanos e políticas de migração humana. Devemos nos afastar da retórica prejudicial de dissuasão da migração que domina as políticas há décadas. Reconhecendo este momento crucial para abordar todos os aspectos da crise climática, os governos nacionais e instituições internacionais como as Nações Unidas devem avançar em novos caminhos de migração flexíveis que respeitem os direitos, incluindo direitos trabalhistas, e com acesso à residência permanente e cidadania. As políticas devem reconhecer o escopo e a escala das mudanças climáticas e dos impactos ambientais, tanto como os sentimos atualmente, quanto em antecipação às dificuldades futuras.

A ação sobre a migração deve andar de mãos dadas com os compromissos para enfrentar a crise climática, contribuindo para o financiamento relacionado ao clima para mitigação, adaptação e perdas e danos. Esta ação é necessária não apenas para a saúde e viabilidade de todo o planeta, mas também porque abordará os fatores estruturais subjacentes às decisões de migração. O IMRF precisa adotar políticas coerentes sobre clima, migração, trabalho e desenvolvimento – e nas quais a migração relacionada ao clima e suas causas sejam as principais prioridades.