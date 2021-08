América Central já sente as consequências das mudanças climáticas

O panorama é muito complexo e difícil. Mesmo se os países começarem a reduzir suas emissões hoje, a temperature global aumentaria cerca de 1,5ºC nas próximas duas décadas – um número assustador.

Cientistas do IPCC afirmam em seu relatório, aprovado por 195 governos com base em mais de 14 mil estudos, que se o aquecimento global chegar a 1,5ºC, as catástrofes serão inevitáveis: centenas de milhões de pessoas começarão a lutar pela água devido à seca, quase 100 milhões de pessoas sofrerão ondas de calor que ameaçam a vida, centenas de espécies animais e vegetais desaparecerão, os recifes de coral morrerão em massa e a acidificação dos oceanos atingirá níveis que colocarão em perigo o oxigênio que geram vida, incluindo a dos seres humanos.

O IPCC afirma que os seres humanos são os responsáveis ​​absolutos pelo aquecimento global atual. Os cientistas dizem que a última década é a mais quente do planeta em 125 mil anos e que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera não eram tão altos em pelo menos 2 milhões de anos. Da mesma forma, muitos dos eventos meteorológicos catastróficos que ocorreram nos últimos anos, como inundações, incêndios e furacões, devem-se a este aumento da temperatura do planeta.

O Relatório do IPCC é conclusivo: as mudanças climáticas não são uma possibilidade futura, mas uma realidade atual e, se a ação dos governos para reduzir as emissões não for radical, as consequências para nossa espécie serão apocalípticas.

Mesmo assim, não parece que os governos latino-americanos apoiados pelas elites econômicas estejam determinados a assumir sua parcela de responsabilidade, limitando drasticamente a extração em massa e a exploração intensiva dos recursos naturais dos quais extraem as rendas, aplicando um enfoque desenvolvimentista e de curto prazo que pertence a séculos passados. A terceira década do século 21 exige uma mudança drástica no modelo econômico e já estamos atrasados.