Com delegados reunidos no Egito para a conferência sobre o clima COP27, um tópico estará em muitas mentes, mas não na agenda formal – a crescente crise da dívida enfrentada pelos países de baixa renda.

Os países industrializados ricos chegaram a Sharm El-Sheikh com novas táticas para atrasar e evitar assumir a responsabilidade pelos enormes custos da crise climática que causaram. À medida que bloqueiam e procrastinam, dívidas cada vez mais maciças sobrecarregam países do Sul Global, que sofrem os piores efeitos da emergência climática, como enchentes, tempestades e secas devastadoras.

Os governos do Sul Global exigirão avanço das medidas de perdas e danos, ou seja, medidas que exigem que os países mais prejudicados sejam compensados ​​pelos danos inevitáveis causados pela crise climática.

Na conferência do ano passado, o Sul Global exigiu a criação de um fundo, o Mecanismo de Financiamento de Perdas e Danos, mas os países ricos empurraram a questão para um processo de diálogo de três anos.

O fracasso global em lidar com a crise da dívida pesará sobre as discussões. Muitos países do Sul Global já enfrentavam níveis de dívida cada vez mais impagáveis ​​mesmo antes de a pandemia devastar as economias dependentes do turismo e gerar novos custos maciços para assistência médica e apoio às comunidades.

A invasão da Ucrânia, juntamente com a especulação nos mercados financeiros, exacerbou a situação ao elevar os preços dos alimentos e dos combustíveis.

E a crise climática está proliferando a dívida. Os países do Sul Global, que são menos responsáveis ​​pela crise climática, estão sendo forçados a arcar com seus custos devastadores – só as inundações de agosto no Paquistão causaram danos estimados em US$ 40 bilhões. O Paquistão já estava em crise de dívida antes das inundações e está assumindo mais dívidas para pagar por isso. Após as inundações anteriores de 2010, os empréstimos adicionais do Paquistão custaram ao seu povo pelo menos US$ 36 bilhões.