É hora de descolonizar nosso sistema multilateral de justiça climática

Países poderosos também costumam contar duplamente a ajuda ao desenvolvimento como financiamento climático ou rotular projetos de desenvolvimento aleatórios como "relevantes para o clima". Em 2015, o Ministério das Finanças da Índia contestou a estimativa da OCDE de que US$ 62 bilhões foram dados em forma de financiamento climático em 2014, afirmando que o valor real seria de US$ 1 bilhão. Dada a alta parcela de emissões e riqueza históricas de carbono, o World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiais) estima que os EUA são responsáveis ​​por cerca de 45%, ou US$ 45 bilhões, dos US$ 100 bilhões do Fundo Verde para o Clima. Mas sua contribuição média anual de 2016 a 2018 foi de apenas US$ 7,6 bilhões.

Desde a assinatura do Acordo de Paris, o bloco de 134 países em desenvolvimento, chamado Grupo dos 77 (G77), vem pedindo “uma provisão obrigatória” de financiamento climático para um Fundo de Adaptação. Em Glasgow, os EUA bloquearam essa demanda, reduzindo a linguagem a apenas incentivos aos países ricos para contribuírem com recursos de adaptação, ao mesmo tempo em que se recusaram a quitar a dívida com o Sul por meio de finanças e transferência de tecnologia.

Dívidas climáticas

Em Glasgow, o presidente do G77 (Guiné) enfatizou repetidamente que “uma COP sem um resultado concreto sobre financiamento não pode ser considerada um sucesso”. A Bolívia também pontuou a pura verdade da cúpula: Glasgow: que a contínua recusa de países ricos e poderosos em apoiar o Sul revela a ausência de vontade política do Norte “para lidar com sua responsabilidade histórica e pagar sua dívida climática com o mundo em desenvolvimento”.

Em outras palavras, o resultado não chega perto de todo a retórica ambiciosa. Enquanto a pandemia gerou trilhões dos países ricos por meio de instrumentos financeiros públicos como a flexibilização quantitativa, a crise climática, que fará a pandemia parecer um ensaio geral, não consegue fazer girar a máquina de dinheiro do Norte.