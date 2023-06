“Não há quase nenhuma fiscalização”, diz Will McCallum, do Greenpeace, acrescentando que foram encontrados atuns e tubarões entre as capturas secundárias.

Em algumas regiões, porém, a situação é mais complicada. Na porção asiática do Pacífico, por exemplo, o declínio das populações ocorre mesmo com a presença de autoridade regional. No alto-mar do Pacífico Sul, onde a lula-de-humboldt é pescada, quem coordena a fiscalização é a Organização Regional de Gestão das Pescas do Pacífico Sul (SPRFMO). Recentemente, a entidade — composta por 15 países, além da União Europeia — reconheceu a necessidade de novas regras para a captura da lula.

“Entenderam que o nível de captura é insustentável e não pode continuar”, diz Barry Weeber, da organização Eco NZ, observador das reuniões da SPRFMO.

No último encontro, em fevereiro de 2023, foram apresentadas várias propostas para controlar a pesca, como a exigência de que as embarcações levassem observadores a bordo, mas elas foram rejeitadas. Foi aprovado apenas um limite à pesca que foi considerado fraco para controlar a atividade. “É um limite apenas no papel”, diz Weeber.

Lulas em risco

Um argumento a favor da pesca da lula em relação a outras espécies é seu enorme potencial reprodutivo: a lula-de-humboldt vive de um a dois anos, e uma fêmea pode colocar um milhão de ovos por vez e até 20 milhões durante sua vida.

Em contraste, a lula argentina e a lula japonesa vivem apenas um ano, e uma fêmea põe cerca de 750 mil ovos. “Elas crescem, se reproduzem e morrem. Têm uma taxa de rotatividade muito alta”, diz Manuel Barange, diretor de política de pesca e aquicultura da Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO). Barange diz que, com poucas exceções, as populações mundiais de lula estão em bom estado.

Mas Katherine Seto pondera que, embora as populações monitoradas estejam bem, a expansão da pesca em zonas de vácuo regulatório carece de informações. “Não temos os mecanismos de registro e compartilhamento de dados que nos ajudem a entender as implicações da atividade”, diz.

As lulas também são criaturas altamente sensíveis, cujas populações podem despencar rapidamente. As condições ambientais influenciam sua reprodução de um ano para o outro, provocando enormes flutuações nas taxas de captura. O biólogo Alexander Arkhipkin cita o exemplo da lula-de-barbatana-curta (Illex illecebrosus), da costa leste do Canadá e dos Estados Unidos, que foi muito pescada nos anos de 1970 e 1980 e “nunca se recuperou”.

E a pesca industrial sem limites pressiona as populações de lulas, que ocupam um papel vital nas cadeias alimentares marinhas como presas e predadores. No norte do Oceano Índico, por exemplo, a lula é importante na dieta do atum.

Medidas ineficazes

Em 2020, a China introduziu um novo código de pesca com leis aplicáveis às suas embarcações em águas internacionais. Isso incluiu restrições sazonais em alto-mar, que abrangem os principais locais de desova da lula-de-humboldt e da lula argentina, para dar tempo de recuperação às espécies. Em 2022, a China ampliou a área de cobertura, que agora inclui o sudoeste do Atlântico, o leste do Pacífico e o norte do Oceano Índico.

Arkhipkin diz que as restrições “coincidem com um período em que as lulas não estão mais lá” e, portanto, são ineficazes. Mas Wang Songlin, biólogo marinho e presidente da Sociedade de Conservação Marinha em Qingdao, na China, diz que as medidas “não beneficiam apenas as populações de lula, mas também centenas de espécies de peixes e crustáceos e outras espécies capturadas acidentalmente”.

Wang diz que isso também garante “um descanso necessário aos habitats do fundo do mar, como algumas zonas de reprodução”. Ele sugere que, se outros países implementassem medidas voluntárias semelhantes, o resultado seria um esforço internacional “baseado em ciência, construtivo e ambicioso”, que beneficiaria tanto a pesca de lulas quanto as comunidades dependentes da pesca.

Arkhipkin, por sua vez, diz que ainda seria necessário um grupo independente de cientistas para produzir relatórios periódicos sobre a situação das populações de lula. Mas fazer os navios pesqueiros agir conforme as medidas já é outra questão bem diferente. “É uma situação muito difícil”, diz. “Não tenho certeza de como resolvê-la”.

Esta reportagem foi publicada originalmente em inglês no China Dialogue Ocean e republicada da versão em português do Diálogo Chino.