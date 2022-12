Por exemplo, a legislação de justiça intergeracional do País de Gales está mudando fundamentalmente as abordagens de formulação de políticas de curto prazo para longo prazo. As políticas ambientais da Finlândia estão sendo guiadas por uma abordagem holística, conhecida como One Health; e o modelo de Felicidade Interna Bruta (FIB) do Butão levou o país a reduzir as taxas de pobreza de mais de 32% para 10,2% em uma década – isso enquanto se aproxima da neutralidade climática.

E em uma reunião recente em frente ao Berlaymont (que abriga a sede da Comissão Europeia), vários outros formuladores de políticas europeias disseram que estavam prontos para ir além do PIB, incluindo Barbara Trachte, secretária de Estado para transição econômica para a região de Bruxelas, e Thomas Arnold, ex-assessor de metas de desenvolvimento sustentável da Comissão Europeia.

Mas, à medida que sofremos as consequências do agravamento das crises – do custo de vida à desigualdade, perda de biodiversidade e mudanças climáticas – precisamos que o resto do mundo siga o exemplo e institucionalize melhores métricas para orientar a formulação de políticas. Uma abordagem global e unificada deve orientar este projeto.

Então, aqui estão alguns passos orientadores para impulsionar essa transformação:

Precisamos de coerência em nossas métricas de ir 'além do PIB'

Com o PIB, o consumo e a produtividade são definidos pelo Sistema de Contas Nacionais (SCN), globalmente aceito. Isso o torna simples, comparável e amplamente aplicável. No entanto, as abordagens para ir "além do PIB" não contam com um padrão internacionalmente acordado — apenas uma variedade de terminologias e metodologias.

Recomendamos a criação de um novo órgão para articular e criar uma métrica global e unificada para ir “além do PIB". Poderia ser chamado de IP-WISE: o Painel Internacional sobre Bem-estar, Inclusão, Sustentabilidade e Economia.

Na Europa, tanto a nível nacional como da UE, existem vários quadros de monitorização e conjuntos de indicadores que medem o progresso social, econômico e ambiental, como o Euro Stats Quality of Life Index. Os formuladores de políticas devem refletir e produzir recomendações sobre como essas métricas existentes podem ser simplificadas para suas próprias políticas.

Precisamos de um modelo melhor

Métricas mais coerentes melhorarão a tomada de decisões políticas, mas isso não será suficiente. Os formuladores de políticas também exigem modelos adicionais que prevejam resultados e impactos de suas decisões.

Por exemplo, os economistas desenvolveram modelos de Avaliação Integrada, como os modelos LOCOMOTION, que podem mostrar os efeitos da formulação de políticas além do PIB em todos os aspectos da economia, incluindo impactos socioeconômicos e ambientais.

Os formuladores de políticas também devem estar cientes da existência de modelos que mostram que resultados melhores (e mais verdes) são possíveis além da formulação de políticas de crescimento. Em alguns países, esse processo já está em andamento. Por exemplo, o já mencionado Orçamento de Bem-Estar da Nova Zelândia é um método pelo qual as prioridades nacionais são definidas e o orçamento do governo é alocado.

O empoderamento democrático é fundamental

É crucial que os cidadãos desempenhem um papel significativo na definição das prioridades e soluções políticas. Como tal, os formuladores de políticas devem implementar processos públicos de tomada de decisão. Por exemplo, muitos países vêm experimentando painéis climáticos de cidadãos, incluindo a Assembleia Climática da Escócia, lançada em 2020.

Os formuladores de políticas podem consultar o guia de design de políticas da Wellbeing Economy Alliance — que já foi usado em todo o mundo — para elaborar políticas em processos participativos locais que priorizem o que significa realmente viver bem nas comunidades.