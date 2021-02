O que Portugal pode nos ensinar sobre a extrema direita?

Nesse sentido, uma possível explicação parece convergir com os casos de Bolsonaro e Trump, e pode ajudar a compreensão da emergência de atores não democráticos. A extrema direita tem tido tanto sucesso porque é a única voz antissistema e os eleitores estão desiludidos com o sistema, em especial devido ao sentimento de estagnação econômica e social. A centralidade do discurso antissistêmico não é novo, Boaventura de Sousa Santos já mencionou essa característica sobre o caso português.

A novidade que pretendo trazer é que apenas o argumento antissistema pode ser suficiente para a extrema direita ganhar terreno político.

No Brasil, era impossível distinguir tal retórica anti sistêmica do combate à corrupção e a criminalidade. Em Portugal, o sentimento vigente é que a extrema direita é contra “tudo o que está aí”. Mas o que “está aí”?

A única resposta possível é a democracia-liberal. Pelo mundo, a democracia-liberal tem de fato perdido suporte. Na Europa, as taxas de abstenção eleitoral continuam muito altas. Na América Latina, o Latinobarómetro tem consistentemente identificado que menos pessoas veem a democracia como a melhor das formas de governo. No Brasil, alguns apoiadores de Bolsonaro partilham até uma nostalgia do passado autoritário.

O problema é que esse sistema “democrático” é incapaz não só de dar respostas a alguns anseios da população, como é incapaz de refletir sobre si mesmo. A democracia-liberal ainda quer crer na sua triunfante vitória no “fim da história”. E aquele que ganha, não faz perguntas e nem dá respostas. Somente afirma.

Contudo, problemas sociais não deixam de existir e as pessoas continuam ansiando por soluções. Forças policiais continuam agindo diferentemente de acordo com a cor da pele; casos de corrupção são encobertos; mulheres continuam tendo de lutar por sua emancipação; as novas gerações estão desempregadas e sem expectativas profissionais. Enquanto isso, a globalização neoliberal avança juntamente com a acentuação das desigualdades sociais e a crise ambiental. A nível mundial, fome e pobreza não cessaram, e as guerras também não.

Neste ambiente caótico, a democracia-liberal permanece em silêncio. Não tem respostas. A nível político, o centro faz seu papel de manter as coisas como estão; os liberais seguem anestesiados pela vitória frente ao bloco comunista, sem ver a necessidade de reestruturar seu sistema global para evitar retrocessos; e a esquerda aceita a derrota da sua utopia e, assim, perde sua raison d’être como uma voz transformadora.

Entre os movimentos sociais, um paradoxo emerge. Perante à extrema direita, feministas, ambientalistas, movimentos negros, ativistas de direitos humanos se tornaram todos defensores do sistema democrático-liberal. Um sistema que tem dificuldade em dar vez às bandeiras políticas de alguns desses movimentos.